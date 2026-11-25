На имущество бывшего главы исполнительной власти Балакена Ислама Рзаева, обвиняемого в коррупционных преступлениях, наложен арест.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, практически все объекты недвижимости бывшего главы района расположены в Баку:

1. Несколько квартир по разным адресам в Баку;

2. Загородный дом;

3. Нежилые помещения (объекты);

4. Три дорогостоящих легковых автомобиля;

5. Загородный дом в Гёйчае, где он родился.

Общая стоимость имущества, арестованного по ходатайству Службы государственной безопасности (СГБ), составляет около 3 миллионов манатов.

СГБ уже завершила расследование по этому делу. Исламу Рзаеву предъявлено окончательное обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 311.3.2, 311.3.1, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок более 10 лет.

Дело бывшего главы исполнительной власти будет рассматриваться в Шекинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Халика Мамедова. Первое заседание состоится в следующую пятницу.

Отметим, что Ислам Рзаев был арестован в прошлом году в ходе специальной операции, проведенной СГБ.