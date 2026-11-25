Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

На Южном Кавказе и в Азербайджане, в первую очередь, наблюдается повышенная дипломатическая активность. Я уже сбился со счета, сколько высокопоставленных лиц зарубежных стран посетили за последние дни нашу страну и регион и сколько визитов в ближайшие дни планируется.

Если объединить все эти события в единую цепочку, то увидим значительный рост интереса к нашему региону. Центральной фигурой тут является Азербайджан. Лидерство Баку и Президента Азербайджана высоко оценивается и принимается всеми. Азербайджан - региональная держава. Страна, умеющая постоять за свои интересы, при этом приверженная международному праву, миролюбивая и нацеленная на сотрудничество. Инициатором, модератором и главной движущей силой всех позитивных процессов является именно наша страна. Без нее невозможно решить ни одного вопроса регионального характера. Это знают и в Евросоюзе, и в США.

Нынешняя активность не случайна. Вокруг нашего региона происходят не только позитивные процессы, но и негативные. Все еще остается угроза возобновления войны у наших южных границ. На севере перспективы наступления мира тоже туманны. В этих условиях Южный Кавказ можно назвать единственным примером, когда две конфликтовавшие в прошлом страны на двусторонней основе договариваются о мире и добиваются успеха.

Мирный процесс между Баку и Ереваном может стать примером для всех. И, в первую очередь показательна позиция азербайджанской стороны. Автором мирной повестки является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Особенностью этой инициативы является то, что в ней все четко расписано с учетом интересов всего региона, а не только нашей страны. То, что в понедельник был официально дан старт "Маршруту Трампа", это тоже заслуга Баку, результат сложной дипломатической работы, миролюбия и терпения, проявленного к соседу, тридцать лет оккупировавшему азербайджанские земли. Вместо того, чтобы наказать агрессора пожизненной изоляцией от большого мира, Баку предложил повестку мира и сотрудничества, позволил соседу стать частью международного транзита. Благодаря этим инициативам Армения стала серьезнее восприниматься на мировой арене. Никол Пашинян в своем обращении по случаю запуска работ по TRIPP очень верно назвал это событие историческим для Армении. Я бы даже добавил - беспрецедентным.

Хотя проект как бы двусторонний американо-армянский, все прекрасно понимают, что благодарить за открывшуюся возможность Армения должна Баку. Он позволил ей стать не просто бессловесной территорией транзита, отбывающей наказание за свои преступления, а равным партнером.

Не хотелось бы вмешиваться во внутренние дела соседнего народа, но не могу не сказать, что армянское общество должно держаться за действующее правительство, за Пашиняна. Реваншистская оппозиция - это враги Армении. Они не желают ей добра, выступая против дороги через Мегри, против изменений в Конституцию и всех прочих важных начинаний властей. Оппозиция хочет убедить армян, что все это делается якобы по указке из Баку, и старается не говорить о тех преимуществах, которые эти "указания" принесут самой Армении.

Каждый гражданин Армении должен задуматься над будущим своей страны, без эмоций, навязываемых реваншистами. Тогда соседи осознают, что те же изменения в Конституцию, устраняющие факт территориальных претензий к Азербайджану, открывают дорогу к, как говорит азербайджанский лидер, вечному миру. Разве граждане Армении не хотят, чтобы их дети и внуки жили в условиях мира и спокойствия, не погибали на войнах, не переживали кризисов? Более надежного гаранта стабильности и развития Армении, чем Азербайджан, им не найти. Никакие внешние опекуны не смогут дать им реальных гарантий.

В новом проекте Основного закона Армении есть ряд важных для нас моментов. Но самым главным, конечно же, является удаление из преамбулы отсылки к Декларации о независимости, где прописаны претензии на азербайджанские территории. Кроме того, в преамбуле появилось указание на международно признанные границы Республики Армения. Не на территориальную целостность, а именно на международно признанные границы. В действующей сегодня Конституции таких формулировок нет. Наверное, потому что международно признанные границы армянскую сторону никогда не устраивали и она стремилась расширить их. Пашинян хочет положить этому конец. Не случайно на его пиджаке постоянно, даже на встречах за рубежом, приколота карта Армении в ее международно признанных границах. Пусть даже кто-то над этим смеется, есть ощущение, что смысл акции начинает доходить до армянского общества. Общество особо винить нельзя, потому что сто лет оно воспитывалось на картах "великой Армении" и принять так сразу реальность ему сложно.

Можно наблюдать, как меняется в мире отношение к вопросу изменений в Конституции Армении. Прежде нас обвиняли в покушении на внутриполитический суверенитет соседней страны. А сегодня министр иностранных дел Германии заявляет прямо и открыто: для подписания мирного соглашения с Азербайджаном Армении необходимо внести изменения в действующую Конституцию или принять новую.

Остаются пока что и такие внешние игроки, которые, не желая лишаться влияния на регион, вносят свою лепту в торможении позитивных процессов. Но эти акторы не народ Армении. За народом будет последнее слово. Думаю, если Пашиняну удастся добиться референдума, народ проголосует за новую Конституцию. Главное - добиться от оппозиции голосов. Это самое сложное. Реваншисты не соглашаются даже на обещание Пашиняна уйти в отставку после референдума. Для реваншистов это был бы шанс, потому что они не пользуются поддержкой у народа и путем выборов или "революций" прийти к власти не смогут. Они настолько не уверены в себе, в том, что в случае отставки действующего правительства армянский народ допустит их к руководству страной, что боятся пойти на сделку.

Оппозиционные фракции принципиально не участвовали и в ратификации соглашения по TRIPP. Непонятно, как можно быть против проекта, который впервые за всю историю независимости Армении позволит ей выйти на мировые рынки? Отношение оппозиции к данному вопросу только подчеркивает, насколько мало ее заботят интересы Армении.

Мы не можем давать соседям никаких советов касательно их Конституции. Это сугубо внутреннее дело армянского народа. Он сам должен сделать выбор между войной и миром, сам должен определить, каким видит свое будущее и место своей страны в регионе.

И все же, как представитель поколения, пережившего карабахский конфликт с первого до последнего его дня, хотел бы посоветовать соседям прислушаться к голосу разума и сделать правильный выбор.