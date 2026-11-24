В Баку проходит X Международный банковский форум - ФОТО
В Баку проходит X Международный банковский форум.
Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, форум объединяет руководителей банков, представителей регулирующих органов, финтех-компаний, академического сообщества и международных экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития финансового сектора, передает Day.Az.
Программа форума включает тематические сессии, выставочную зону, а также возможности онлайн-участия.
В рамках форума запланирована вступительная сессия с участием представителей государственных органов и банковского сектора.
Во вступительной сессии выступят первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров, председатель Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, генеральный секретарь Ассоциации банков Турции Нуруллах Бакир, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев и председатель правления Ассоциации финтеха Азербайджана Эдгар Абдуллаев.
С ключевым докладом выступит генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане Онур Файдаджи.
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