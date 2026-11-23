Наша цель - добиться начала первых поставок "зеленой" электроэнергии в 2032 году.

Как передает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

"13-е заседание министров по проекту "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа", прошедшее в Бухаресте, стало очередным важным шагом на пути ускорения реализации проекта. Мы согласовали дальнейшие шаги, касающиеся продолжения сотрудничества в рамках статуса PMI, выбора компании, ответственной за разработку проекта, исследования дна Черного моря и совместной деятельности энергетических регуляторов. Подчеркнув стратегическую важность присоединения Турции к проекту, мы выразили свою поддержку этому направлению. Наша цель - добиться принятия окончательного инвестиционного решения в 2029 году, а в 2032 году - начала первых поставок электроэнергии", - говорится в публикации.