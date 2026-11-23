Скончался Григорий Габриэлянц, занимавший различные "должности" в фейковых структурах бывшего сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Габриэлянц умер 22 ноября в Москве на 93-м году жизни.

Напомним, что Григорий Габриэлянц родился в 1934 году в Баку. В 1989-1991 годах занимал должность министра геологии СССР.

С 2011 года он работал в т.н. "структурах" сепаратистов, в том числе занимал "должность" так называемого "советника" "президента".

После 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Габриэлянц бежал из территорий Азербайджана в Россию.