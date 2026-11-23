В связи с ветреной погодой, ожидаемой 24 ноября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана, объявлено желтое и оранжевое предупреждения.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в соответствии с оранжевым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане и Хызы юго-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

В соответствии с желтым предупреждением в Нефтчале, Ширване, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Мингячевире, Шеки, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране и Сиязане юго-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.