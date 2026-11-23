В Азербайджане активно работают 124 итальянские компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на совместном брифинге с заместителем Председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни.

По его словам, Азербайджано-итальянские отношения построены на прочном фундаменте и успешно развиваются.

Министр отметил, что за эти годы между двумя странами было подписано множество документов.

"На сегодняшний день между нашими странами подписано 65 документов. Еще около 20 документов находятся на стадии рассмотрения. Азербайджан и Италия тесно сотрудничают на международных площадках. В настоящее время в Азербайджане активно работают 124 итальянские компании.

Наши сегодняшние переговоры были посвящены главным образом вопросам экономического сотрудничества", - добавил министр.