Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп выступили с видеообращениями по случаю официального запуска проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в своем обращении Пашинян заявил, что документ, подписанный в Вашингтоне в августе 2025 года, преобразил Южный Кавказ и заложил основы для установления долгосрочного мира в регионе.

По словам армянского премьера, реализация TRIPP сыграет важную роль в экономическом развитии Армении и обеспечит стране дополнительные возможности для выхода на внешние рынки.

С видеообращением по случаю запуска проекта выступил также президент США Дональд Трамп.

Напомним, проект TRIPP предусматривает создание транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

Инициатива стала одним из ключевых результатов договоренностей, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.