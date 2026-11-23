Известны арбитры матча V тура между "Сабахом" и испанской командой "Барселона", который состоится в Баку в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч будет обслуживать судейская бригада из Шотландии.

Главным арбитром матча будет Николас Уолш. Помогать ему будут боковые судьи Фрэнсис Коннор и Дэниел Макфарлейн. Функции четвёртого арбитра выполнит Дональд Робертсон. За систему VAR будет отвечать Эндрю Даллас, его помощником станет Стивен Маклин.

Матч состоится 25 ноября на Олимпийском стадионе в Баку в 21:45.