В Баку проходит презентация книги Президента Туркменистана на азербайджанском языке - ФОТО
В Баку проходит презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия", изданной на азербайджанском языке, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Мероприятие организовано посольством Туркменистана в Азербайджане. Книгу представляет посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.
Книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия" состоит из девяти глав и посвящена становлению постоянного нейтралитета страны, его историческим предпосылкам и правовым основам. В книге рассматриваются значение нейтрального статуса Туркменистана в обеспечении региональной и глобальной стабильности, а также его роль в решении актуальных международных вопросов.
В заключительной главе книги представлены исторические документы, выступления Президента Туркменистана на международных форумах и соглашения, подписанные страной на двусторонней и многосторонней основе. Книга ранее была издана на туркменском, русском и английском языках, а впоследствии переведена на японский и азербайджанский языки.
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