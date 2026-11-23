В Баку проходит презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия", изданной на азербайджанском языке, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Мероприятие организовано посольством Туркменистана в Азербайджане. Книгу представляет посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

Книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия" состоит из девяти глав и посвящена становлению постоянного нейтралитета страны, его историческим предпосылкам и правовым основам. В книге рассматриваются значение нейтрального статуса Туркменистана в обеспечении региональной и глобальной стабильности, а также его роль в решении актуальных международных вопросов.

В заключительной главе книги представлены исторические документы, выступления Президента Туркменистана на международных форумах и соглашения, подписанные страной на двусторонней и многосторонней основе. Книга ранее была издана на туркменском, русском и английском языках, а впоследствии переведена на японский и азербайджанский языки.

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