В правила оценки инвалидности внесены изменения.

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Ранее в заключении медико-социальной экспертной комиссии Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана также указывались медицинские показания, подтверждающие необходимость применения к гражданину мер социальной защиты и предоставления средств реабилитации.

Согласно новому постановлению, это требование отменено.

Таким образом, отныне в заключении медико-социальной экспертной комиссии не потребуется указывать медицинские показания, подтверждающие необходимость мер социальной защиты и средств реабилитации.