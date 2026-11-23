Муниципальные земли могут бесплатно предоставляться некоторым категориям граждан.

Как сообщает Day.Az, земельные участки, находящиеся в ведении муниципалитетов, могут один раз бесплатно выделяться определенным категориям лиц для строительства индивидуального жилого дома.

Право на бесплатное получение земельного участка имеют лица, получившие инвалидность в связи с участием в боях за территориальную целостность Азербайджана, семьи погибших, а также военнослужащие, уволенные в запас или в отставку.