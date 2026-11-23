https://news.day.az/society/1876466.html Эти лица могут бесплатно получить земельный участок Муниципальные земли могут бесплатно предоставляться некоторым категориям граждан. Как сообщает Day.Az, земельные участки, находящиеся в ведении муниципалитетов, могут один раз бесплатно выделяться определенным категориям лиц для строительства индивидуального жилого дома.
Эти лица могут бесплатно получить земельный участок
Муниципальные земли могут бесплатно предоставляться некоторым категориям граждан.
Как сообщает Day.Az, земельные участки, находящиеся в ведении муниципалитетов, могут один раз бесплатно выделяться определенным категориям лиц для строительства индивидуального жилого дома.
Право на бесплатное получение земельного участка имеют лица, получившие инвалидность в связи с участием в боях за территориальную целостность Азербайджана, семьи погибших, а также военнослужащие, уволенные в запас или в отставку.
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