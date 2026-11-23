Около 18,6 тыс. человек в провинции Риау на острове Суматра на западе Индонезии столкнулись с последствиями наводнений, вызванных проливными дождями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на местных спасателей.

По их сведениям, наводнения зафиксированы в трех округах расположенной на острове Суматра провинции, где с последствиями непогоды столкнулся 18 601 человек в 15 населенных пунктах. В одном городе и одном округе провинции метеорологи предупредили о риске оползней. Власти рассматривают возможность расширить предупреждение на всю провинцию.

Ранее глава Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Кристомей Сиантури заявлял, что правительство намерено провести мероприятия по воздействию на гидрометеорологические процессы, чтобы предотвратить новые наводнения на Суматре. В ноябре 2025 года на острове в результате наводнений погибли более 1,2 тыс. человек.