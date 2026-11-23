Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль официально пропустит матч с "Сабахом" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, каталонский клуб подтвердил, что 19-летний футболист испытывает небольшой дискомфорт в области правого голеностопа. В качестве меры предосторожности было принято решение не включать его в состав на предстоящую встречу в Баку.

Ранее испанское издание Diario Sport сообщало, что главный тренер "Барселоны" Ханси Флик намерен предоставить Ямалю отдых из-за плотного игрового графика. Cadena SER также писала, что нападающий не отправится в Азербайджан.

"Барселона" сегодня вылетит из Испании в 16:00 по бакинскому времени. Прибытие команды в столицу Азербайджана ожидается в 21:10, сообщает Mundo Deportivo.

Матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45. После четырех туров каталонцы с девятью очками занимают пятое место в таблице Лиги чемпионов, а азербайджанский клуб с тремя очками располагается на 31-й строчке.