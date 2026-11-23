Особая законодательная база в СЭЗ Алят создает важные преимущества для инвесторов.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ Алят Валех Алескеров в понедельник на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, это обеспечено соответствующими изменениями, внесенными более чем в 90 законодательных актов страны. Он отметил, что правовая самостоятельность СЭЗ Алят имеет особое значение для инвесторов и может оказывать на их решения более сильное влияние, чем налоговые условия. "Это очень важный вопрос. Мировой опыт показывает, что этот параметр, возможно, имеет для инвесторов гораздо большее значение, чем налоговые условия. Независимость и экстерриториальность относятся к числу факторов, имеющих большое значение для инвесторов", - подчеркнул В. Алескеров.

Он добавил, что в законе Азербайджанской Республики "О СЭЗ Алят" закреплено, что международные договоры, конвенции и другие соглашения, к которым присоединился Азербайджан, распространяются на всех субъектов законодательства свободной зоны - как юридических, так и физических лиц.

Также председатель правления пригласил итальянские компании и других инвесторов посетить СЭЗ Алят.

"При наличии интереса со стороны инвесторов мы можем в любое время организовать визит в СЭЗ Алят. Уверен, что после ознакомления с СЭЗ найдутся компании, которые захотят создать здесь собственные предприятия", - добавил В. Алескеров.