Антонио Таяни поблагодарил Президента Ильхама Алиева за шаги в направлении мира с Арменией
Заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни поблагодарил Президента Ильхама Алиева за шаги, предпринятые в направлении стабильности.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом он заявил в ходе выступления на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.
Таяни отметил, что мир между Азербайджаном и Арменией также приведет к устойчивому развитию.
"Мы высоко ценим и поддерживаем диалог, ведущий к миру между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим я благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что предпринимаются шаги в направлении стабильности", - сказал он.
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