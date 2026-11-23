Заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни поблагодарил Президента Ильхама Алиева за шаги, предпринятые в направлении стабильности.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом он заявил в ходе выступления на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.

Таяни отметил, что мир между Азербайджаном и Арменией также приведет к устойчивому развитию.

"Мы высоко ценим и поддерживаем диалог, ведущий к миру между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим я благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что предпринимаются шаги в направлении стабильности", - сказал он.