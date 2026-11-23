Я благодарю Азербайджан за оказанное содействие в эвакуации граждан Италии из Ирана.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни заявил в ходе выступления на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.

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