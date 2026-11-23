Италия оказывает Азербайджану поддержку в сфере разминирования.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на совместном брифинге с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни, передает Day.Az.

Министр отметил, что между Италией и Азербайджаном рассматриваются проекты, в частности в области военно-технического сотрудничества.

"Это новое направление сотрудничества, и мы оцениваем его весьма положительно.

Гуманитарная сфера, конечно же, тоже является очень важным направлением сотрудничества между нашими странами. Говоря о гуманитарной сфере, я хотел бы в первую очередь отметить область образования. Здесь я хотел бы выделить программы академического обмена между университетами, обучение азербайджанских студентов в ведущих вузах в рамках программ в зарубежных учебных заведениях", - подчеркнул Д. Байрамов.