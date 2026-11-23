Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне установил рекорд чемпионата Испании по количеству побед среди тренеров. Аргентинский специалист превзошел достижение легендарного Луиса Арагонеса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, историческое достижение было зафиксировано после выездной победы "Атлетико" над "Хетафе" со счетом 3:0 в матче 13-го тура Ла Лиги.

Этот успех стал для Симеоне 345-м в чемпионате Испании. Предыдущий рекорд принадлежал Арагонесу, который одержал 344 победы в 756 встречах. При этом 56-летнему аргентинцу потребовалось всего 567 матчей, чтобы превзойти показатель предшественника. Помимо побед, на его счету 123 ничьи и 99 поражений.

Примечательно, что все 345 побед Симеоне одержал во главе одного клуба. Он возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года и за это время восемь раз приводил команду к трофеям. Под руководством аргентинца мадридцы дважды выиграли Ла Лигу, по одному разу Кубок и Суперкубок Испании, а также по два раза Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, "Атлетико" дважды выходил в финал Лиги чемпионов, однако оба раза уступал мадридскому "Реалу".