Отношения между Азербайджаном и Италией на протяжении многих лет развиваются на основе принципов взаимного доверия и стратегического сотрудничества. Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а сотрудничество между деловыми кругами двух стран, особенно в энергетическом секторе, принесло значительные результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в понедельник в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Даянат Садуллаев.

Он отметил, что в настоящее время одной из основных задач является расширение сотрудничества на новые направления с использованием потенциала сторон, стимулирование совместных инвестиций и создание долгосрочной экономической ценности.

По словам Д. Садуллаева, Азербайджанский инвестиционный холдинг был создан в 2020 году на основании распоряжения Президента Азербайджанской Республики № 1120. Основными целями холдинга являются повышение эффективности деятельности переданных в его управление государственных предприятий, совершенствование системы корпоративного управления, а также обеспечение их долгосрочного и устойчивого развития.

Он отметил, что в портфель предприятий, находящихся под управлением холдинга, входят SOCAR, Открытое акционерное общество ABB, ОАО "АзерСыгорта", ЗАО "AzerGold", ОАО "Темиз Шехер", ООО "Азералюминиум", ОАО "Азерпамбыг" и другие предприятия. "Одним из важных направлений нашей деятельности является также установление международных партнерских отношений, привлечение иностранных инвестиций и реализация совместных инвестиционных проектов. Для нас международное сотрудничество не ограничивается лишь привлечением финансовых ресурсов. Нашими основными целями являются внедрение в Азербайджане передовых технологий и международного опыта, расширение возможностей местного производства, а также создание условий для выпуска конкурентоспособной продукции", - сказал Д. Садуллаев.

Он подчеркнул, что в последнее время Азербайджанский инвестиционный холдинг предпринял конкретные шаги по развитию сотрудничества с ведущими финансовыми и промышленными структурами Италии. В ходе переговоров с одной из крупнейших государственных инвестиционных организаций Италии - "Cassa Depositi e Prestiti" - были рассмотрены возможности определения и финансирования совместных проектов в промышленном секторе Азербайджана. Кроме того, с одной из ведущих промышленных компаний Италии - "Valvitalia" - состоялся обмен мнениями относительно возможностей локализации в Азербайджане производства энергетического и промышленного оборудования.

Д. Садуллаев отметил, что также обсуждались вопросы сотрудничества с итальянской компанией "MINO S.p.A.", занимающейся производством оборудования для холодной и горячей прокатки. Обсуждения охватывали возможности ремонта имеющегося оборудования для производства алюминия и холодной прокатки, а также установки новой линии холодной прокатки. "Нашими основными приоритетами в этом направлении являются развитие производства в Азербайджане продукции с более высокой добавленной стоимостью с использованием итальянских технологий и производственного опыта. Подобные инициативы служат расширению промышленного потенциала нашей страны, развитию местного производства и выходу экономического сотрудничества между двумя странами на новый этап.

Мы считаем, что в будущем это сотрудничество может перерасти в реализацию конкретных инвестиционных проектов и создание совместных производственных предприятий, а также в долгосрочное партнерство, основанное на взаимной выгоде. Азербайджанский инвестиционный холдинг заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с итальянскими компаниями и институциональными инвесторами. В частности, мы считаем важным изучение возможностей совместного инвестирования в промышленное производство, энергетику, логистику, технологии и другие перспективные сферы. Мы уверены, что объединение экономического потенциала Азербайджана с промышленными и технологическими возможностями Италии откроет новые перспективы развития для обеих стран. Наша цель - преобразовать существующий диалог в конкретные проекты, увеличить взаимные инвестиции и внести вклад в дальнейшее укрепление экономического партнерства между нашими странами", - подчеркнул он.