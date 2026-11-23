Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2027 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2009 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1997-2008 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Также с 1 по 30 января 2027 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения распоряжения.