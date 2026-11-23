В ближайшем будущем планируется подписание двустороннего соглашения между Азербайджаном и Италией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в понедельник в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Министр отметил, что Азербайджан считает, что партнерство с итальянскими компаниями создает важные возможности для повышения конкурентоспособности местных предприятий. По его словам, в стране сформирована благоприятная деловая среда для иностранных инвесторов.

"В промышленных парках и Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят для инвесторов создана благоприятная инфраструктура, предусмотрены налоговые и таможенные льготы, а также другие механизмы стимулирования", - отметил М. Джаббаров.

Он сообщил, что предприниматели, осуществляющие деятельность в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, до 2033 года освобождены от налогов на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога. Кроме того, при импорте необходимого для производства оборудования и сырья применяются льготы по налогу на добавленную стоимость и таможенные льготы. Аналогичные льготы действуют и в Нахчыване.

По словам министра, иностранные инвесторы, пользующиеся этими возможностями, успешно работают в Азербайджане и реинвестируют полученные доходы в экономику страны.

М. Джаббаров подчеркнул, что Италия традиционно является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. В 2025 году товарооборот между двумя странами был близок к 12 миллиардам долларов США. "По итогам текущего года мы прогнозируем более высокий показатель. За первые девять месяцев года товарооборот уже превысил 9 миллиардов долларов США", - заявил он.

Министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане работают около 130 итальянских компаний в промышленности, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, торговле, сфере услуг и других отраслях. Он сообщил, что Азербайджан также осуществляет долгосрочные инвестиции в экономику Италии. Так, за последние несколько лет Государственный нефтяной фонд Азербайджана вложил в экономику Италии около 3 миллиардов долларов США.

По словам М. Джаббарова, получение SOCAR в мае текущего года контрольного пакета акций итальянской компании "Petroli" еще больше укрепило позиции Азербайджана в качестве долгосрочного инвестора в экономику этой страны. "Таким образом, Азербайджан присутствует на энергетическом рынке Италии как поставщик и долгосрочный инвестор", - заявил министр.