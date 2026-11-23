https://news.day.az/autonews/1876485.html Tesla обновила систему автопилота - ВИДЕО Tesla обновила систему помощи водителю, добавив реалистичный вид от третьего лица. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Камеры и нейросети в реальном времени воссоздают окружающую обстановку, отображая автомобиль сверху и показывая траекторию движения, как в игре.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Tesla обновила систему автопилота - ВИДЕО
Tesla обновила систему помощи водителю, добавив реалистичный вид от третьего лица.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Камеры и нейросети в реальном времени воссоздают окружающую обстановку, отображая автомобиль сверху и показывая траекторию движения, как в игре.
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