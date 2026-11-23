23 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем премьер-министра Италии, министром иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние азербайджано-итальянских отношений, перспективы развития стратегического партнерства, различные направления двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.

Было отмечено, что азербайджано-итальянские отношения развиваются на основе дружбы и взаимного доверия, подчеркнута важность взаимных визитов и контактов на уровне глав государств и правительств. Отмечено, что торгово-экономические связи являются одним из ведущих направлений азербайджано-итальянского сотрудничества. Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - крупнейшим торговым партнером Италии в регионе Южного Кавказа. Подчеркнута важность состоявшегося сегодня в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума с точки зрения расширения связей между деловыми кругами двух стран и определения новых инвестиционных возможностей.

Также было отмечено, что Азербайджан на протяжении многих лет выступает надежным поставщиком нефти и природного газа в Италию. Были затронуты перспективы расширения сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, сфере высоких технологий, инфраструктуре и других областях. Высоко оценена деятельность итальянских компаний в Азербайджане, в особенности проекты, реализуемые в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Был отмечен значительный потенциал сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Подчеркнуты растущее значение Среднего коридора и роль Азербайджана как важного транзитного и логистического центра на этом маршруте. Итальянские компании были приглашены воспользоваться возможностями, которые открывают Средний коридор, Бакинский международный морской торговый порт и Свободная экономическая зона (СЭЗ) Алят.

В качестве одного из важных направлений сотрудничества в гуманитарной сфере отмечено значение Итало-Азербайджанского университета, действующего в Баку. Рассмотрены возможности расширения связей в сферах образования, науки, культуры, молодежи, спорта и туризма, а также прямых контактов между университетами и научными учреждениями.

Также подчеркнута важность сотрудничества, взаимной поддержки и координации в рамках международных организаций.

Министры обменялись мнениями по поводу продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и выразили согласие относительно необходимости их урегулирования путем политического диалога и дипломатических переговоров.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о региональных вопросах, текущей ситуации на Южном Кавказе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные края, а также трудностях, обусловленных минной угрозой. Была выражена благодарность итальянской стороне за оказываемую Азербайджану поддержку в сфере гуманитарного разминирования.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи министры выступили на совместной пресс-конференции и ответили на вопросы представителей средств массовой информации.