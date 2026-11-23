https://news.day.az/society/1876475.html Мужчина разобрал арендованную машину и продал запчасти В Абшеронском районе зарегистрирован случай кражи. Потерпевший сообщил, что сдал в аренду автомобиль марки Toyota, а после его возвращения обнаружил, что с машины сняли и похитили запасные части стоимостью 2000 манатов.
Мужчина разобрал арендованную машину и продал запчасти
В Абшеронском районе зарегистрирован случай кражи. Потерпевший сообщил, что сдал в аренду автомобиль марки Toyota, а после его возвращения обнаружил, что с машины сняли и похитили запасные части стоимостью 2000 манатов.
Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала подозреваемого в совершении преступления - Э. Ахмедова. Выяснилось, что похищенные запчасти он продал.
Проводится расследование.
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