В Абшеронском районе зарегистрирован случай кражи. Потерпевший сообщил, что сдал в аренду автомобиль марки Toyota, а после его возвращения обнаружил, что с машины сняли и похитили запасные части стоимостью 2000 манатов.

Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала подозреваемого в совершении преступления - Э. Ахмедова. Выяснилось, что похищенные запчасти он продал.

Проводится расследование.