Испанская "Барселона" обнародовала список футболистов, которые отправятся в Баку на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, состав делегации опубликован на официальной странице каталонского футбольного клуба в социальных сетях.

В список вошли три вратаря: Жоан Гарсия, Войцех Щенсны и Доминик Ливакович.

В линии обороны представлены Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жюль Кунде, Эрик Гарсия и Алекс Кампос.

Среди полузащитников в Баку отправятся Бриан Фариньяс, Гави, Фермин Лопес, Педри, Дани Ольмо, Френки де Йонг и Марк Берналь.

В атакующую группу включены Габриэл Жезус, Рафинья, Карим Адейеми, Энтони Гордон и Джесси Бисиву.

Главной потерей "Барселоны" станет Ламин Ямаль, который не полетит в Азербайджан из-за дискомфорта в правом голеностопе. Клуб решил не рисковать здоровьем 19-летнего нападающего и предоставить ему возможность восстановиться.

После четырех туров общего этапа Лиги чемпионов "Барселона" с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как "Сабах" с тремя очками располагается на 31-й строчке.

Матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.