Дальнейшее углубление стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, экономическое значение транспортных коридоров и связности, а также градостроительное развитие Баку и Генеральный план города до 2040 года создают новые возможности для расширения экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Реад Гасымов на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем сегодня в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на прочном стратегическом партнерстве, сформированном на основе взаимного доверия, общих интересов и тесного экономического сотрудничества. Хотя традиционно основу двусторонних отношений составляло сотрудничество в энергетической сфере, в настоящее время существуют благоприятные возможности для расширения взаимодействия в таких областях, как инфраструктура, логистика, строительство, городская реновация и устойчивое развитие.

"Когда мы говорим о связности, в первую очередь мы думаем о дорогах, железных дорогах, портах и транспортных коридорах. Однако понятие связности гораздо шире. Оно подразумевает объединение экономических возможностей, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и улучшение условий жизни людей. Именно с этой точки зрения развитие инфраструктуры и градостроительство тесно взаимосвязаны", - отметил он.

Р. Гасымов подчеркнул, что расположение Азербайджана на пересечении Европы и Азии является одним из стратегических преимуществ страны.

По его словам, растущее значение Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу через Каспийский регион и Южный Кавказ, создает дополнительные возможности для экономического сотрудничества и региональной интеграции.

"Однако я хотел бы подчеркнуть еще один важный момент. Транспортные коридоры обеспечивают связность, но благосостояние создается за счет экономической деятельности, развивающейся вокруг этих коридоров. Железная или автомобильная дорога действительно приобретает ценность, когда она способствует развитию бизнеса, привлечению промышленных предприятий, стимулированию инвестиций и созданию рабочих мест. Именно здесь и проявляется возрастающая роль современного градостроительства", - заявил он.

Говоря о градостроительном развитии Баку, Р. Гасымов отметил, что столица, являясь экономическим центром Азербайджана, в настоящее время проходит важный этап трансформации.

"Генеральный план города Баку до 2040 года, утвержденный в 2023 году, определяет долгосрочные рамки развития агломерации Баку, охватывающей территорию площадью более 212 тысяч гектаров.

Одним из основных принципов Генерального плана является переход от моноцентричной структуры, сформированной преимущественно вокруг одного центра, к более сбалансированной полицентричной модели города, предусматривающей наличие нескольких центров развития", - отметил он.

Он добавил, что на протяжении многих лет экономическая деятельность, занятость и сфера услуг в Баку были сосредоточены преимущественно в центре города. Это приводило к возрастающей нагрузке на транспортную инфраструктуру, увеличению расстояний поездок и образованию пробок.

По словам Р. Гасымова, цель заключается в формировании новых городских центров, объединяющих жилые кварталы, деловую активность, общественные услуги, коммерческие объекты и зоны отдыха.