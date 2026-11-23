https://news.day.az/world/1876503.html Сотни школ в Германии получили письма с угрозами взрыва Около 450 школ в Германии получили по электронной почте письма с угрозами взрыва. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bild. "Согласно имеющейся информации, угрозы были разосланы по электронной почте более чем в 450 школ по всему региону", - сообщило управление полиции города Фрайбург-им-Брайсгау.
Сотни школ в Германии получили письма с угрозами взрыва
Около 450 школ в Германии получили по электронной почте письма с угрозами взрыва. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bild.
"Согласно имеющейся информации, угрозы были разосланы по электронной почте более чем в 450 школ по всему региону", - сообщило управление полиции города Фрайбург-им-Брайсгау.
На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя писем.
По информации Bild, в письмах содержится требование об отставке правительства и введении законов шариата. Они были подписаны фразой "Аллаху Акбар".
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