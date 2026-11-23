Около 450 школ в Германии получили по электронной почте письма с угрозами взрыва. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bild.

"Согласно имеющейся информации, угрозы были разосланы по электронной почте более чем в 450 школ по всему региону", - сообщило управление полиции города Фрайбург-им-Брайсгау.

На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя писем.

По информации Bild, в письмах содержится требование об отставке правительства и введении законов шариата. Они были подписаны фразой "Аллаху Акбар".