На сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана инвестировал в Италию 2,8 миллиарда долларов США, что составляет около 4 процентов от общего инвестиционного портфеля фонда.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) Ровшан Джавадов на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, состоявшемся в понедельник в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он напомнил, что за 27 лет своей деятельности Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики управлял активами на сумму более 70 миллиардов долларов. Инвестиционный портфель фонда охватывает более 70 стран мира и достаточно диверсифицирован.

Р. Джавадов сообщил, что SOFAZ также тесно сотрудничает на международном уровне с другими суверенными фондами благосостояния и является одним из учредителей Международного форума суверенных фондов благосостояния (IFSWF).

"Этот форум объединяет более 40 суверенных фондов благосостояния, которые в совокупности управляют активами на сумму более 10 триллионов долларов. Как отмечалось на предыдущей панельной дискуссии, в 2028 году Государственный нефтяной фонд примет в Баку следующее заседание форума. Кроме того, исполнительный директор ГНФАР в течение следующих двух лет будет возглавлять Наблюдательный совет форума. В этой связи мы также готовы к сотрудничеству с итальянской суверенной инвестиционной организацией CDP Equity", - отметил он.

По словам Р. Джавадова, Италия занимает особое место в глобальной инвестиционной деятельности SOFAZ. Так, эта страна входит в число четырех крупнейших направлений по объему инвестиций в портфеле фонда.

"На сегодня Государственный нефтяной фонд инвестировал в Италию 2,8 миллиарда долларов США, что составляет около 4 процентов нашего общего инвестиционного портфеля.

Данные вложения являются результатом долгосрочных решений, отражающих наше доверие к итальянским компаниям, фискальной надежности страны и, прежде всего, ее промышленному и человеческому капиталу", - заявил он.