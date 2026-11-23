Азербайджан высоко ценит политику постоянного нейтралитета Туркменистана и последовательно поддерживает его международные инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии в Баку, посвященном презентации книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия", изданной на азербайджанском языке.

По его словам, публикация книги на азербайджанском языке позволяет читателям ближе познакомиться с государственным опытом Туркменистана и его внешнеполитическими подходами. Он также отметил, что издание отражает исторические, культурные и духовные связи двух народов.

Шарифов подчеркнул, что признание постоянного нейтралитета Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году стало важным событием в формировании международной позиции страны. По его словам, Азербайджан поддерживает инициативы Ашхабада, направленные на развитие международного диалога. Он напомнил, что Азербайджан выступил соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия. Кроме того, премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде в 2025 году, где подтвердил готовность Азербайджана участвовать в инициативе Туркменистана по созданию Университета нейтралитета под эгидой ООН.

Говоря о двусторонних отношениях, Шарифов отметил, что государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан в июне 2026 года придал новый импульс сотрудничеству. По его словам, принятые в ходе визита совместное заявление и документы создали основу для дальнейшего расширения взаимодействия.

Он также обратил внимание на продолжение контактов на высшем уровне, включая участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане в октябре 2026 года.

Шарифов добавил, что значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества существует в транспортной сфере, энергетике и торговле, а культурные и гуманитарные связи также остаются важной составляющей отношений двух стран.