В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан на 2026 год проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят - IV".

Как сообщает DAY.AZ со ссылкой на сайт Министерства обороны,в учениях, проходящих в Центре военных игр Института военного управления, задействовано в общей сложности более 100 военнослужащих обеих стран.

Основной целью учений является укрепление сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана в области военного образования и боевой подготовки, совершенствование навыков принятия военных решений командирами, а также обмен опытом в сфере штабной деятельности и планирования операций.

Отметим, что совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят - IV" продлятся до 28 ноября.