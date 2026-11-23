Международный фонд тюркской культуры и наследия принял активное участие в переводе на азербайджанский язык и издании книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия".

Как передает корреспондент Trend, об этом заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова на презентации азербайджанского издания книги в Баку, передает Day.Az.

По ее словам, публикация книги на азербайджанском языке имеет особое значение для укрепления исторических, духовных и культурных связей между тюркскими народами. Она отметила, что Фонд уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Туркменистаном в сфере сохранения и популяризации общего культурного наследия.

Раимкулова сообщила, что за последние два года Фонд издал около 60 книг. Среди них - сборник стихов туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги "Влюблённый я", опубликованный на туркменском и азербайджанском языках, а также научный труд "Мудрость разума" национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Она также отметила, что Туркменистан присоединился к Фонду в качестве государства-наблюдателя в 2025 году. В настоящее время организация совместно с туркменскими специалистами готовит материалы о богатом фольклорном наследии страны для многоязычной антологии тюркского фольклора.

По словам Раимкуловой, среди других проектов Фонда - подготовка многоязычного каталога "Культурный код тюркского мира", в котором представлены 70 образцов материального и нематериального культурного наследия семи стран, а также развитие сотрудничества в музыкальной сфере. В частности, в сентябре этого года в Баку прошёл первый съезд композиторов тюркского мира, одним из результатов которого стало учреждение Союза композиторов тюркского мира.