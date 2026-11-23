Федерация баскетбола Армении подала заявку на участие мужской молодежной сборной до 20 лет в чемпионате Европы 2027 года, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на армянское издание Sportaran, национальная федерация ранее заявила свои команды на все шесть молодежных чемпионатов Европы следующего года. В их число вошла и мужская сборная U20, выступающая в дивизионе B.

Как известно, Совет FIBA Europe на заседании 20 ноября в Гамбурге официально утвердил Баку местом проведения чемпионата Европы в этой возрастной категории. Турнир состоится с 9 по 18 июля 2027 года.

Таким образом, сборная Армении может оказаться среди участников международных соревнований в столице Азербайджана. Впрочем, подача заявки еще не означает окончательного подтверждения приезда команды. Официальный список участников, состав групп и расписание матчей будут опубликованы позднее.

Возможное участие армянских баскетболистов представляет интерес и с исторической точки зрения. Представители Армении ранее выступали на международных соревнованиях в Баку, в том числе в индивидуальных видах спорта. Однако приезд национальной сборной для участия в турнире по игровому командному виду спорта мог бы стать отдельным прецедентом.

Также стоит отметить, что Азербайджан обладает богатым опытом проведения крупнейших международных соревнований и обеспечивает равные условия безопасности для всех участников независимо от их национальной принадлежности. Как отмечалось выше, армянские спортсмены уже принимали участие в турнирах на территории Азербайджана, и их выступления не сопровождались какими-либо инцидентами, связанными с обеспечением безопасности.

Отметим, что в 2023 году Баку уже принимал чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет в дивизионе C, однако сборная Армении в том турнире не участвовала.