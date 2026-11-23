В Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят в рамках сотрудничества с иностранными инвесторами предусматривается создание дата-центра. Для реализации проекта выделен участок площадью 11,5 гектара. Ожидается, что проектирование и строительство объекта начнутся в ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ Алят Валех Алескеров на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщил корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что работы в рамках первого этапа развития СЭЗ Алят на территории площадью 60 гектаров были завершены в июне 2023 года. С тех пор ведется работа по привлечению инвесторов в зону.

По словам В. Алескерова, в связи с увеличением числа компаний, заинтересованных в создании собственных предприятий в свободной зоне, строительные работы на дополнительной территории площадью 138 гектаров начались примерно 18 месяцев назад и завершились два месяца назад. В настоящее время на этой территории зарегистрировано несколько компаний.

Он отметил, что одна из зарегистрированных компаний приступила к строительству предприятия по производству солнечных панелей на территории площадью 23 гектара. Кроме того, на этой территории выделен участок площадью 11,5 гектара для создания дата-центра совместно с иностранными инвесторами. Параллельно ведется работа по размещению еще двух дата-центров.

Председатель правления добавил, что с учетом потребностей инвесторов подготовлен генеральный план территории площадью 366 гектаров, выделенной для тяжелой промышленности, и начаты работы по созданию внутренней инфраструктуры. "На этой территории уже предусмотрено создание вторым инвестором предприятия по переработке нефтяного кокса. В будущем здесь будет осуществляться не только переработка нефтяного кокса, но и производство анодов, используемых в алюминиевой промышленности. Тем самым будут созданы предпосылки для расширения алюминиевой промышленности в Азербайджане", - подчеркнул В. Алескеров.

Он также отметил, что для инвесторов, осуществляющих деятельность в СЭЗ Алят, предусмотрен пакет финансовых и нефинансовых льгот.

По его словам, инвесторы освобождаются от всех видов налогов, в том числе корпоративного налога, а также от налогов и таможенных пошлин при ввозе товаров в свободную зону и их вывозе из нее. В то же время никаких ограничений на валютные операции и репатриацию прибыли не устанавливается.

В. Алескеров отметил, что оценка бизнес-проектов, выдача лицензий, регистрация и другие услуги осуществляются непосредственно в СЭЗ по принципу "одного окна". Эти льготы направлены на повышение привлекательности СЭЗ Алят для иностранных инвесторов.