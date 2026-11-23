Американский производитель чипов Nvidia, который долгое время лидировал в списке мировых компаний с самой большой капитализацией, выбыл из глобального топ-3, пропустив вперед не только Microsoft, но и Google. После того как в ходе последних торгов акции лидера ИИ-индустрии подешевели сразу на 14 процентов, его стоимость, превышавшая на пике 5,7 триллиона долларов, упала до 3,03 триллиона, свидетельствуют данные TradingView, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обвал Nvidia продолжается на фоне скандального ухода из компании ее основателя Дженсена Хуанга, уличенного в нескольких супружеских изменах, включая связь с женщиной, которую СМИ называли китайской шпионкой. Попытки временного руководства успокоить рынок, включающие заявления о том, что с бизнесом все будет в порядке и без Хуанга, пока не могут стабилизировать ситуацию.

Сам бизнесмен не против вернуться в компанию, некоторые члены совета директоров Nvidia также высказываются за его возвращение, а на руководящих постах остаются родственники Хуанга, что еще больше усложняет ситуацию.

Котировки остальных компаний, входящих в мировой топ-5, включая лидирующую в списке Apple, также снизились на последних торгах, потеряв 1,9-4,1 процента, что отражает общее падение рынка акций, происходящее в США.