Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что страны-участницы НАТО еще не достигли консенсуса по вопросу о вступлении Украины в альянс.

"Не все союзники по НАТО сейчас согласны с тем, чтобы Украина стала членом альянса", - сказал Рютте на пресс-конференции на парламентской ассамблее НАТО в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом генсек отметил, что НАТО оставляет за собой право принимать решение о вступлении какой-либо страны в альянс.

Рютте добавил, решение по этому вопросу также может зависеть от переговоров с Россией по урегулированию украинского кризиса.