https://news.day.az/world/1876531.html Рютте заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что страны-участницы НАТО еще не достигли консенсуса по вопросу о вступлении Украины в альянс.
Рютте заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что страны-участницы НАТО еще не достигли консенсуса по вопросу о вступлении Украины в альянс.
"Не все союзники по НАТО сейчас согласны с тем, чтобы Украина стала членом альянса", - сказал Рютте на пресс-конференции на парламентской ассамблее НАТО в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
При этом генсек отметил, что НАТО оставляет за собой право принимать решение о вступлении какой-либо страны в альянс.
Рютте добавил, решение по этому вопросу также может зависеть от переговоров с Россией по урегулированию украинского кризиса.
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