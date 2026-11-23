В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о реакции оппозиции на проект новой конституции Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Сегодня правительство Армении опубликовало проект новой конституции. Объединенной оппозиции хватило около трех часов, чтобы вынести приговор: "алиевская конституция", "диктаторские устремления", референдума не будет.

Удивляться нечему. "Алиевской" эту конституцию назвали еще 4 ноября, почти за три недели до появления текста. Тогда двенадцать партий подписали заявление о "великой консолидации" в особняке Самвела Карапетяна, причем через несколько часов после того, как хозяина особняка задержали по делу о хищениях.

Состав этого клуба похож на встречу выпускников: альянс Роберта Кочаряна, Республиканская партия Сержа Саргсяна, "Дашнакцутюн" и "Сильная Армения" Карапетяна. Кочарян с Саргсяном годами делили власть, потом выясняли, кто кого подставил.

Дашнаки успели побывать в коалиции с обоими и с обоими рассориться.

Российский миллиардер пришел в политику позже всех, зато со своим особняком для заседаний.

Сегодня этот клуб пообещал "не допустить" референдума. О диктатуре и демократии рассуждают люди, при которых, по словам самого Кочаряна, суд был "самым гуманным в мире".

И разве это не цирк? Проблема только в том, что преданной публики у этих клоунов - чуть меньше половины населения Армении.