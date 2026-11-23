https://news.day.az/azerinews/1876544.html İtaliyanın xarici işlər naziri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib - VİDEO İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani Bakıda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib. Nazir bu barədə "X" hesabında paylaşım edib. "Bakı Şəhidlər Xiyabanına ziyarət. Azadlıq uğrunda həlak olanların, nifrət və zülm qurbanlarının xatirəsinə ehtiram", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
İtaliyanın xarici işlər naziri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib - VİDEO
İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani Bakıda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Nazir bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.
"Bakı Şəhidlər Xiyabanına ziyarət. Azadlıq uğrunda həlak olanların, nifrət və zülm qurbanlarının xatirəsinə ehtiram", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
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