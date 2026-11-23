Совет по медиа и вещанию Азербайджана объявил конкурс с целью оказания финансовой поддержки субъектам онлайн-медиа, публикующим общественно-политические и спортивные материалы. Победителям конкурса в течение шести месяцев будут выделять по 5 000 манатов ежемесячно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Совет по медиа и вещанию Азербайджана, для участия в конкурсе субъекты онлайн-медиа должны быть включены в Реестр медиа, а также иметь штат численностью не менее четырех человек, в том числе одного ответственного редактора и трех журналистов. Кроме того, редакция должна располагать офисным помещением, необходимым для выполнения сотрудниками своих трудовых функций, а также условиями для работы, предусматривающими наличие как минимум компьютеров и офисных принадлежностей.

В исходном коде сайта субъекта онлайн-медиа, подавшего заявку на участие в конкурсе, должен быть размещен скрипт инструмента веб-аналитики "Metrix". Кроме того, сайт должен соответствовать критерию непрерывной деятельности в каждом месяце на протяжении последних двух лет. Также необходимо предоставить письменное разрешение на предоставление Совету доступа к данным аккаунта сайта в "Google Analytics" для проведения оценки.

Заявки принимаются в электронной форме через портал mib.media.gov.az. Для участия необходимо представить заявление, устав (если заявитель является юридическим лицом), документ, подтверждающий реквизиты действующего банковского счета, сведения о действующих трудовых договорах, а также документ, подтверждающий право пользования офисным помещением.

Оценка участников конкурса будет проводиться по нескольким показателям. Так, эксперты оценят шесть статей сайта, набравших наибольшее количество просмотров за период оценки, по таким критериям, как оригинальность, информативность, аналитический характер, соответствие общим принципам журналистики, стилистические качества текстов и соблюдение языковых норм и правил, а также отсутствие фейковых новостей, плагиата и скопированной без обработки информации.

Кроме того, будут учитываться технические показатели сайта, в том числе его визуальный дизайн и интерфейс, пользовательский опыт, информационная архитектура и структура навигации, доступность и логичность организации новостей и разделов, функциональность, информационная безопасность, скорость загрузки и производительность, адаптация к мобильным устройствам и различным браузерам, возможности поиска, работоспособность ссылок и общая техническая устойчивость.

При оценке также будут приниматься во внимание количество просмотров страниц сайта и показатели аккаунтов на платформах "X", "Instagram", "TikTok", "Facebook", "Telegram" и "YouTube". Искусственно увеличенные показатели просмотров, числа подписчиков и взаимодействий учитываться не будут.

50 процентов итогового балла составит экспертная оценка, 25 процентов - количество просмотров страниц сайта, еще 25 процентов - показатели социальных сетей. Субъекты онлайн-медиа, набравшие менее 50 баллов по результатам экспертной оценки, не будут учитываться при определении победителей.

С каждым субъектом онлайн-медиа, объявленным победителем, будет заключен договор о предоставлении финансовой помощи сроком на шесть месяцев. В течение этого периода ежемесячная заработная плата каждого из четырех сотрудников - ответственного редактора и трех журналистов - должна составлять не менее 800 манатов. Оставшаяся часть финансовой помощи должна направляться на содержание сайта и обеспечение его деятельности, в том числе на укрепление инфраструктуры, расширение языковых возможностей, обеспечение информационной безопасности и повышение цифрового качества сайта.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 18:00 30 ноября 2026 года.