Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) провело внеплановую проверку в ресторане By Fateh Gənclik, расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 118А. Заведение принадлежит Бахраму Мушфиг оглу Мехтиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AQTA, в ходе проверки было установлено, что ресторан осуществлял деятельность без регистрации в системе продовольственной безопасности, в незаконных и антисанитарных условиях.

Кроме того, на кухне не соблюдалась технологическая последовательность приготовления пищи, мясная продукция, предлагаемая посетителям, не имела необходимых разрешительных документов, а сотрудники работали без прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров.

В заведении также были обнаружены просроченные безалкогольные напитки и продукты питания.

В связи с выявленными нарушениями деятельность ресторана ограничена до устранения недостатков, а в отношении владельца составлен административный протокол.

Дополнительно были отобраны образцы мясной продукции для проведения лабораторных исследований.