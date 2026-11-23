В Баку приостановили деятельность известного ресторана - ФОТО
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) провело внеплановую проверку в ресторане By Fateh Gənclik, расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 118А. Заведение принадлежит Бахраму Мушфиг оглу Мехтиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AQTA, в ходе проверки было установлено, что ресторан осуществлял деятельность без регистрации в системе продовольственной безопасности, в незаконных и антисанитарных условиях.
Кроме того, на кухне не соблюдалась технологическая последовательность приготовления пищи, мясная продукция, предлагаемая посетителям, не имела необходимых разрешительных документов, а сотрудники работали без прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров.
В заведении также были обнаружены просроченные безалкогольные напитки и продукты питания.
В связи с выявленными нарушениями деятельность ресторана ограничена до устранения недостатков, а в отношении владельца составлен административный протокол.
Дополнительно были отобраны образцы мясной продукции для проведения лабораторных исследований.
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