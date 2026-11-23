Мы находимся в Гусарском и Губинском секторе Шахдагского национального парка. При съезде с магистральной дороги в направлении Губы следы золотой осени становятся заметнее с каждым шагом. Пожелтевшие листья словно излучают нежный свет с ветвей деревьев, а обе стороны дороги окрашены в золотистые тона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по мере приближения к территории парка пейзаж меняется. Через некоторое время продвижение на обычном автомобиле становится невозможным и мы продолжаем путь на УАЗе. По мере подъема на высоту воздух холодеет и деревья с золотистыми листьями постепенно уступают место ветвям, покрытым снегом. Если еще несколько километров назад вокруг нас виднелись золотые краски осени, то выше уже чувствуется дыхание зимы. Кажется, будто по одной дороге мы проходим сквозь две поры года.

Общая площадь Шахдагского национального парка превышает 130 тыс. гектаров. Парк расположен на территориях Губинского, Гусарского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского и Шамахинского районов. Здесь горные леса, альпийские луга и скалы сменяют друг друга. На каждой высоте открывается неповторимый пейзаж природы.

Растительный мир парка также богат. Главными обитателями лесов являются дуб восточный, граб кавказский, бук восточный, ясень и тис ягодный. В зависимости от высоты и климата кустарники яблони, груши, боярышника, шиповника, ежевики и барбариса добавляют свои оттенки в пеструю палитру осени.

Эти леса и горы являются родным домом для многочисленных диких животных. Восточнокавказский тур, дикий кабан, волк, лисица, шакал, заяц, белка и барсук - члены фауны парка. Бурый медведь, благородный олень, европейская косуля, серна, рысь, беркут и императорский орел - редкие виды, занесенные в "Красную книгу" Азербайджана.

Богатства природы здесь не ограничиваются лишь радующими глаз золотистыми пейзажами. Каждое дерево, растение и живое существо - неотъемлемая часть этой большой экосистемы. Охрана Шахдагского национального парка имеет важнейшее значение с точки зрения сохранения этого хрупкого природного баланса и передачи редких видов животных будущим поколениям.