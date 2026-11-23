Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль охарактеризовал современную международную ситуацию, заявив, что на данный момент "в мире нет мира". Его цитирует Clash Report, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не находимся в состоянии войны, но и мира у нас определенно больше нет", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее мы псали, что сотни школ в Германии получили письма с угрозами взрыва.