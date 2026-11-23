Физик Джей Армас из Амстердамского университета нашел новое решение уравнений Эйнштейна, описывающее две черные дыры, одна из которых окружает другую подобно кольцам Сатурна. В его модели обе черные дыры могут вращаться в двух независимых плоскостях. Расчеты представлены в препринте на arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В привычном описании пространства-времени есть три пространственных измерения и одно временное. Если добавить еще одно пространственное измерение, уравнения общей теории относительности допускают более сложные формы горизонта событий - границы, из-за которой свет не может выйти наружу. В модели "Черного Сатурна" центральная черная дыра окружена другой черной дырой в форме кольца. У каждой есть собственный горизонт.

Такую систему физики описывали и прежде, но в исходной модели вращение происходило только в одной плоскости. Армас учел обе возможные плоскости и показал, что каждая из двух черных дыр может одновременно достичь предельного режима вращения, сохранив свой горизонт событий. При этом окружающее кольцо способно увлекать горизонт центральной дыры в плоскости, в которой у нее самой нет собственного момента импульса.

При достижении этого предела расчетная температура обеих черных дыр становится равна нулю. При этом они не могут согласовать вращение в обеих плоскостях и прийти к полному равновесию.

Это математическая модель, которая позволяет проверить, как меняется поведение гравитации при добавлении измерения. Теперь физики могут изучать, как две черные дыры влияют друг на друга в таких условиях и какие свойства горизонтов возникают из их совместного вращения.