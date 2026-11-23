В финском городе Лието обрушился подвесной пешеходный мост Тейлсилта через реку Аурайоки, шесть человек упали в воду. Информацию об инциденте опубликовала городская администрация, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным спасательной службы провинции Варсинайс-Суоми, в момент обрушения на мосту находилась группа из 11 взрослых участников прогулки, восемь из них стояли на пролете, шестеро упали в воду. Все пострадавшие выбрались из реки самостоятельно, серьезных травм никто не получил, однако часть людей доставили в больницу для обследования.

По предварительным данным, причиной обрушения стал разрыв несущего троса с одной стороны моста, из-за чего конструкция завалилась набок. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Территория вокруг моста огорожена, доступ на нее закрыт.

Очевидица происшествия Туйре Реунанен, участница лунной прогулки, рассказала, как развивались события.

"Мост сначала немного качнулся, а потом рухнул. Я не успела перейти до конца, но схватилась за перила и не упала в воду", - приводит ее слова Helsingin Sanomat.

По словам Реунанен, она выбралась на берег, позвонила в экстренную службу и пыталась докричаться до людей в воде, но те не могли ответить. Она отметила, что течение довольно сильное, а река в этом месте глубокая, но все упавшие умели плавать.

Мэр Лието Мика Инги заявил, что, по имеющимся сведениям, мост был в полном порядке. Он был построен в середине прошлого века и капитально отремонтирован в 2020 году. В июне 2025 года компания Ramboll провела обследование и признала состояние конструкции хорошим, отметив лишь серьезные повреждения перил на насыпях, которые рекомендовали заменить.

Как пишет Iltalehti, "ремонт перил насыпи завершился на прошлой неделе, работы не требовали закрытия моста, поэтому отдельно о них не сообщали".