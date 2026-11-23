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Глава II

Южный Кавказ до образования

Албанского государства

Предыстория Кавказской Албании рассматривается в контексте истории Манны, Мидии и Атропатены, а также миграций между Передней Азией и бассейном Куры и Аракса. По месопотамским текстам автор прослеживает, как обозначение "Умман-Манда" в разные эпохи применялось к различным группам, в том числе к киммерийцам, скифам, кутиям, лулубеям, касситам и мидянам. Особое место занимают приводимые автором аргументы, указывающие на этническое родство Саков и Хаттов. Для локализации сакских объединений автор сопоставляет ассирийское наименование Ишкуз и урартское Ишкугулу с названием Сакасены у античных авторов. Ключевую роль играет переданное Мусой (Моисей) Каланкатуклу (Каланкатукский) предание о происхождении алуанцев от северных сородичей киттийцев. Сопоставление этого предания с библейскими родословиями, реконструкциями канадского профессора Дж.Кэмпбелла и местной топонимией лежит в основе авторского подхода и выдвигаемой им гипотезы, согласно которой, албаны, гаргары и эры восходят к родственным сакским и хаттским группам, с которыми автор связывает раннее присутствие прототюрков в регионе. Представляет значительный интерес тюркская этимологическая расшифровка понятия "Си-Сак" как "Три стрелы", являющиеся объединением тюркских племен. Наряду с этим термин "Сак" представляется и как родовое объединение (родовая единица) у прототюркских племен.

II.1. Известный чешский и австрийский историк, лингвист, востоковед, специалист по клинописи, ассириолог, один из основоположников хеттологии Бедржих Грозный считал родоначальниками культуры Шумера тюрков, некогда проживавших в Туркестане. В своей статье "Доисторические судьбы Передней Азии" он отмечал, что тюрки-переселенцы создали урукскую, джемдет-насрскую и обейдскую культуры и Урукский и Джемдет-насрский периоды он относил приблизительно к 3400-3200 гг. до н.э. Именно в урукский период (приблизительно около 3300 г. до н.э.) возникает, как следует из храмовых записей хозяйственного характера, пиктографическое письмо, развившееся в более позднее время в клинопись. Обойдя южное побережье Каспийского моря, ранние тюрки направились в Вавилонию - в одном случае через Южный Кавказ (Азербайджан) и горный хребет Синджар, а в другом случае, спустя несколько столетий, опять же через Южный Кавказ, северную Сирию и восточную Анатолию. Тем самым они стояли у основания в одном случае обейдской культуры, в другом же случае - более поздней, урукской культуры. Здесь, следуя автору, речь идет о шумерах довавилонского периода, представленных как две ветви народа, прожившего, по-видимому, ряд столетий, не исключено гораздо больше тысячелетия, в прежних своих поселениях в ареале Кавказа, восточной Анатолии, северной Сирии.

Поэтому весьма вероятно и вполне правдоподобно, что многие культурные достижения древнего Востока, которые мы встречаем впервые, например, в древнейшей субарейской культуре (колесо, телега, посев зерна для получения хлеба и т. д.), являются итогом этого довавилонского существования шумерского народа" 1 . То есть по заключению Грозного эти две ветви тюрков, прежде чем спуститься на юг в Вавилонию должны были прожить на территории Азербайджана ряд столетий, может быть гораздо больше тысячелетия. А это значит, что тюркское население Кавказа и Азербайджана насчитывает более пятитысячелетнюю историю проживания на этой территории. Развивая тему древней туранской цивилизации, приведем мнение одного из известных французских ученых XIX столетия, профессора, ассириолога, историка, антрополога, археолога и исскуствоведа Франсуа Ленормана в его работе François Lenormant "A Manuel of the Ancient History of the East" (Франсуа Ленорман "Руководство к древней истории Востока). Данное исследование значительно предшествовало во времени ранее цитированной точке зрения Б.Грозного. Ленорман писал:

"Из двух великих народов, положивших основание населению Халдеи, один был племени Хама и колена Куша, что подтверждалось Библией, хронистом Берозом и единодушным свидетельством древности...".

"Другой главный элемент основного населения нижних берегов Тигра и Евфрата принадлежал туранской расе. Они использовали язык урало-финского семейства, употребление его мы встречаем в некоторых древнейших надписях халдейских монархий, памятники которых доказывают, что этот язык сохранялся до времен Навуходоносора".

Автор пишет, что "существование древней туранской цивилизации и присутствие народов этого племени в Халдее составляет один из самых первооткрытых фактов и более всего неожиданных, который выяснился из изучения клинообразных надписей и туземных памятников ассирийско-халдейского мира. Факт, однако неоспорим...".

Далее Ленорман приводит важные заключения о туранской расе, следующие из его исследований и которые мы считаем необходимым особо выделить, минимально прибегая к сокращениям в цитируемом материале. Вот как представляет туранский мир эпохи Вавилона и Ассирии автор:

"Туранцы были одною из рас, которая первою распространилась в мире до великих семитических и арийских переселений; в Азии, как и в Европе. Они покрывали собою огромные пространства земли от Тигра до Инда, они занимали первоначально, к северу от Кушитов все страны, завоеванные потом Иранцами, и большую часть Инда до того, когда Семиты с одной стороны, а Арийцы с другой, совершили свои переселения и поселились в странах, которых с тех пор больше не покидали, Туранское население осталось между ними навсегда, разделяя их, приближаясь углом к Персидскому заливу и занимая горы, отделяющие Персию от бассейна Тигра и Евфрата". Останавливаясь на создании клинописи, автор отмечал, что касательно "туранцев, то ими была принесена в Вавилон и в Ассирию един¬ственная в своем роде система письма, которую называют клино¬образной; каждая буква составлена там из собрания черт, имеющих форму клина или гвоздя. Прекрасные исследования Опперта [известного ученого - ред.] установили этот факт теперь неопровержимо... Клинообразное письмо следовательно туранского происхождения и составляет главный вклад сумиров [шумеров] в вавилонскую цивилизацию".

Считаем также важным привести некоторые сведения, касательно туранского происхождения Хаттов (первичных хеттов) и родственных им племен, опираясь на толкование терминов из некоторых выдержек трехтомной энциклопедии (J.G.R.Forlong "Faiths of Man" London, 1906) (переиздано в 2006 г. и 2010 г., том 1-й).

James George Roche Forlong "Faiths of Man"

Джеймс Джордж Рош Форлонг "Верования человечества"

В комментарии к терминам "Ak-ad. Akkadians" отмечено,что эта древняя туранская раса Вавилонии, названная в регионе Акад или АкКад (в переводе с ассирийского означает "высокий") и являющиеся представителями горцев. Они были "горцами" из Армении (в смысле географической территории) или Курдистана, к северо-востоку от Вавилона, которые, похоже, лишили сферы обитания старшую "темную расу" (см. Адам) своей цивилизацией, которую, возможно, не вытеснили, но систематически ими успешно управляли. [Видимо это была та раса, называемая в слогах lu-gud ("сильный народ"), и be-ut ("яркая раса"), представленная sarсu, "правителем", в ассирийском языке. - ред.], которая

ввела письмена; поощряла искусство и литературу" и (как Туранский), развили великую мифологию и культ анимизма [Нет сомнений, что их язык - туранский, по-видимому, самый близкий к турецкому. (см. журнал Rl. Азиатский Соц, октябрь 1893 года. - Ред.) [Самые старые тексты Вавилонии на аккадском. Аккадская, шумерская (см. Шумерская- ред.) и касситская расы, по-видимому, противостояли в борьбе с семитской расой.

Далее в энциклопедии отмечается: "Гиксосы называли себя Мин (Brugsch, Hist.Egt., I, стр. 234), происходя из страны к востоку от Сирии и вблизи Ассирии. Поэтому они, по-видимому, были минни или миньянами из бассейна озера Ван; и миньяне этого региона (матиены или митанни) в XV в. до н.э. говорили на туранском языке, по-видимому, того же происхождения, что и касситы Вавилона и Хетты.

Подчеркнем, что чрезвычайно важные свидетельства, приводимые автором энциклопедии, указывают на родственную связь аккадского, шумерского и касситского племен и языков, являвшихся туранскими и противостоящих семитской расе, а также их родственность с Хеттами/Хаттами и Митаннийцами (хурритами) и общность их религиозных верований.

Было бы некорректным излагая миграцию туранцев, ранних тюрков с Кавказского региона, не отметить выдающуюся работу профессора Реджинальда Обри Фессендена "Затопленная цивилизация Кавказского перешейка".

Reginald Aubrey Fessenden "The deluged civilization of the Caucasus Isthmus"

[Более подробную информацию можно найти в работах К.С.Иманова: "Кавказская Албания и генети-ческий анализ в историко-географическом аспекте". (Баку, 2019 г.), "Хунсар-Гюнзар (Девичья Башня)-Общекавказский феномен, посвященный Солнцу-Асеру" (Баку, 2016 г.) и "Кавказская Албания и хатты Малой Азии" (Баку, 2014)].

Согласно Фессендену, первичное распределение человечества связано с долинами Кавказа. Миграционное расширение начало идти в направлении юга и востока Кавказских гор, при этом страна в низине была названа Ur-on, а ее жители Ur-ab или Ab-ur. Гористая часть называлась Al-on с жителями Al-ab или Ab-al (Абал). Названия имели значения: Ur - "огонь" или "свет", Al - "высоко" или "высота", а также "место" "Ab" означало указание места, подобно "из" или "от", а "On" означал "место". Причем все начальные гласные произносились с "взрывчатой" согласной, создавая горловый звук.

Согласно верованиям древних насельников Ur и Al соответственно для равнинных и горных жителей означали "Бог Солнца/огня" и "Бог Молнии/бури". Фессенден расшифровывал Osur (O-s-Ur) как "Восходящий из водной пучины бог Солнца/огня" и доказывал, что в несколько измененном варианте Osur = Асер/Aser/Azir есть "Племя восходящего Солнца", а Apsur/Azir = "Люди Асера (Азера)".

Фессенден подтверждает, что имена и названия от Ur и Al сохранились на Кавказе (река Urup, полуостров Apscheron, река Alontas, город Asslandus, Албания, Abaran, Tiberda, Alisan, Alizon, Терек, Tartar и др.

Следующее расселение, согласно Фессендену, шло через Arabur (Арабус) или Dariel - проход (Дарьяльское ущелье) в среднюю и восточную долины Кавказа. Миграция инициировалась Ab-ur(ами) и в ней вероятнее всего Al-on(ы) не принимали участия.

В дальнейшем миграция шла северо-западным направлением вдоль отрогов Кавказа, вниз по рекам, позже названных Tiberda, Urup и Oceanus, Hypanis или Kuban к ее устью у впадения в Азов. Это были Uron (Уроны) и Alon (Алоны). Люди Alon, переместившееся в треугольнике, где Kuban и Alontas (Терек) образовывали южную сторону, линия озер Маныч - северную и, наконец, Азовский берег. Территория эта была известна как Alond (Alont).

Оставшиеся на первоначальной земле между Тереком и Сунжей стали именоваться Ur-Al, а позднее Ur-Ur или Tur-Tur. Именно это удвоение конечной согласной как отмечено у Фессендена в будущем стало специфической характеристикой шумерского языка.

Часть из Tur-Tur или Alont, которые жили на востоке, что в настоящем является полуостровом Apshuron, Ashuron или Alazon стали именоваться Aps-ur, Ash-ur или Al-ups.

Останавливаясь на этимологии приводимых названий, Фессенден отмечал, что слово "Ash" первоначально означало "извне", "вверх из" (up out of), а затем стало означать "восток" (East), так что это означало "место, откуда возникало солнце". Если исходить из понимания "Aps" - "восток", то этимология Aps-ur-on (восток-огонь-место) или Апшерон (Абшерон) будет пониматься как "восточное место огня".

После потопа, который по мнению автора, имел место на Кавказе среди уцелевших или тех, кто выжил, были люди из Абура, в т.ч. Ной и его семья из Восточной долины Кавказа, с равнины Artaxatan (Артаксатан) или Караяс (Karajas), что в горах Арарата, т.е. не горе Арарат, а в географическом регионе.

Среди выживших были также и Al (Ал), Alab (Алаб), Alaps (Алапс), Ur (Ур), Apsur (Апсур) с полуострова Апшерон (Абшерон) и Кавказского хребта, а также Al (Ал), Alaps (Алапс), Ur (Ур), Apsur (Апсур) с южного и юго-западного берега Каспия.

Alaps, Apsur и Ur по р. Аракс ушли в долину озера Урмия, откуда Alaps и Apsur спустились вниз до Little Zab (Малый Заб- ред.) и дальше в Вавилон. Эта же область у слияния Little Zab и Тигриса была освоена позднее также насельниками из Ashuron. Alaps и Apsur жили совместно, при этом Alaps были халдеями (астрономы, резчики по металлу и т.п.), тогда как Apsur были фермерами.

Потомки Ноя, следуя Фессендену, расселились вниз по Евфратской долине к соседнему району Алеппо, а там разделились. Одна группа ушла на юг в Дамаск (есть некоторые доказательства, что ответвление Евфрата когда-то протекало мимо Дамаска в Иорданскую долину, возможно, мимо Пальмиры), и отсюда ушли в Аравию. Другая группа ушла на юго-восток в Вавилон и там столкнулась с потомками оставшихся в живых, тех которые прибыли из долины Урмии. По мнению Фессендена Вавилонская башня была, вероятно, построена для астрономических целей, чтобы уладить споры, связанные со временем открытия оросительных каналов на взаимосвязанных системах каналов Тигра и Евфрата. Такие башни использовались ещё и в "долине" Кавказа.

Фессенден писал, что хотя албанцев первоначально называли иберийцы (шкайперийцами или албанцами как сегодня),

то когда мы углубляемся в предмет, находим, что они были жителями Ал из иберийской долины Кавказа, из её горных склонов.

Причины, по которым столь подробно приводится точка зрения Фессендена связаны и с тем фактом, что она была поддержана и крупнейшим египтологом Ф.Петри и именитым ассириологом Глейем.

Очень важно и следующее свидетельство Фессендена, в котором он анализирует миграцию туранцев Хаттов/Хеттов. Согласно его точке зрения, "Hittites - Хетты (первобытные), т.е. Хатты они же Sutu (Суту), Seuthes (Сеуты) были жителями Абур и прибыли из Армении, по долине Евфрата на территорию, где Евфрат поворачивает на восток, отсюда они ушли на юг в Аравию. Там они были известны как Суту. Позже они ушли из Аравии и пошли на север и запад, возможно, из-за высыхания территории северной Аравии, и были известны как Гиксосы и Хетты. В конце концов, они вернулись обратно на территорию, географически именуемой Арменией, управляли здесь и оттуда обошли восточный конец Кавказского хребта и вышли к северному берегу Чёрного моря, где они были известны как Скифы".

Изложенная Фессенденом концепция относительно миграции племен, в т.ч. туранского происхождения с Кавказа чрезвычайна важна и совпадает с нашим представлением о первичных и последующих насельниках земель позднее ставших территорией Кавказской Албании.

Следует отметить, что сходного подхода, приведенного нами ранее в отношении туранских, раннетюркских племен, придерживались именитые расшифровшики клинописных текстов и востоковеды такие, как Джордж Роулинсон, Жюль Опперт, Джордж Бертин, Арчибальд Сейс, Эдвард Хинкс, Артур Бот, Джордж Смит, Эдвард Кинг, Джон Кэмпбелл, Уго Винклер, Клод Кондер, Фриц Хоммель, Бенно Ладсбергер и др. выдающиеся ассирологи.

Естественно, упомянутые ранние тюрки повлияли на многие языки, в которых мы встречаем следы ранних тюркизмов (см. Э.Алили "Тюркизмы в аккадской лексике и связь между аккадским и тюркскими языками в свете агглютинативных флективных законов языка" и "Тюркизмы в аккадской лексике и так называемые аккадские заимствования в армянском языке". Баку, 2017).

Возвращаясь к истории ранней Передней Азии, отметим, что на территории северной Месопотамии, Кавказа и центральной Анатолии в клинописных текстах отмечаются кочевые орды ранних тюрков под обобщенным названием Умман-Манда, термин, который приблизительно может быть переведен как "народ войско". По информации немецкого ассиролога Уго Винклера термин Умман-Манда применялся еще во времена аккадских царей Саргона I (XXIV-XXIII вв. до н.э.) и Нарам-Сина (XXIII в. до н.э.) по отношению к гутиям и лулубеям. В этом случае Винклер вводит параллели между кочевыми ордами Умман-Манда, которых он иногда именует Мандейская Орда со скифами греческих надписей2, или называет их просто Вавилонскими скифами 3. Бенно Ландсбергер считал Гутиев прямыми выходцами из Туркестана. Спустя примерно тысячи лет после Саргона I и Нарам-Сина в клинописных текстах Месопотамии эти племена Умман-Манды все чаше будут именоваться Сак'ами или Киммерийцами.

Кроме Гути и Лулуби к объединениям Умман-Манды относят подобные образования, включающие и такие племена как Касситы, Субарейцы, Туруки, Митаннийцы, Команы, Куммухи, Ишкуз-Ашкузай и группы Хеттов. И примерно 2 тыс. лет после Саргона I и Нарам-Сина, в летописях ассирийского царя Эссархаддона (VII в. до н.э.) "непокорные гутии" представляются как многочисленная армия короля Ишпакай страны Ашкузай 4 . Напомним, что все историки, изучающие древнюю историю Передней Азии, идентифицируют Ишкуз/Ашкуз - они же Ишкугу урартских надписей - со Скифами.

Кто же такие Умман-Манда?

Остановимся подробнее на этом вопросе.

"Умман-Манда" - это термин, использовавшийся в древней месопотамской литературе (в основном аккадской) для обозначения "народов с севера", "враждебных иноземцев", "варваров" или кочевых племён, противостоящих цивилизованным центрам Месопотамии. Однако он не обозначал какой-то конкретный определённый этнос. Это скорее собирательное название и под этим названием понимался ряд близкородственных, воинственных этносов.

Откуда мы черпаем знания об Умман-Манде и какие упоминания о них в источниках, а также кто под ними этнически подразумевается в целом?

Во-первых, ассирийские и вавилонские хроники, причем в разных эпохах термин "Умман-Манда" применялся к разным группам. К примеру:

 в конце II тысячелетия до н.э. - к касситам, а до этого к кутиям (гутиям);

 позже - к киммерийцам и скифам;

 также - к мидянам (особенно в источниках Нововавилонского царства и у ассирийцев).

Во-вторых, упоминание о царе Умман-Манда. Так, в некоторых текстах упоминается правитель или вождь с этим титулом - часто как антагонист могущественных царей (например, в хрониках Набонида (VI в. до н.э.) упоминается нападение Умман-Манда как фактор в политической нестабильности региона).

В-третьих, у Геродота и в Библии.

Заметим, что Умман-Манда отождествляется некоторыми исследователями с мидянами - особенно с союзом племён, разгромивших Ниневию в 612 году до н.э.

Отметим, что хронологически во временном разрезе в ссылках на Умман-Манду в зависимости от происхождения источника изменялись подразумеваемые под ним этносы.

Первые упоминания термина "Умман-Манда" появляются в старовавилонских текстах и табличках из Мари в начале II тысячелетия до н. э., и этот термин использовался для обозначения северных племён и народов, таких как жители государства Митанни, а также скифов, киммерийцев и мидян в более поздние периоды. В более ранних источниках, таких как "Кутийская легенда", упоминаются племена Умман-Манда в период правления Нарам-Суэна (конец XXIII века до н. э.).

Ранние упоминания (II тысячелетие до н.э.) свидетельствуют о том, что термин "Манда" для обозначения этнической группы появляется в старовавилонских текстах и табличках из Мари в начале II тысячелетия до н. э. В этот период "Умман-Манда" также является одним из названий жителей государства Митанни.

В географическом плане обычно считалось, что Умман-Манда пришли с востока или северо-востока от Вавилонии - с Иранского плато или из Закавказья и их территорию соотносят с современным Ираном, Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Толкования в современной науке относительно Умман-Манда различаются. Некоторые исследователи считают, что "Уман-Манда" - это не нация, а условный термин для обозначения варваров или кочевых захватчиков, меняющий содержание в зависимости от времени, с чем трудно согласиться. Другие, например, И.М.Дьяконов, отождествляли Умман-Манда с предками мидян или с конфедерацией скифо-туранских племён и есть также мнение, что они могли быть связаны с гутиями или маннейцами, что близко к нашему пониманию, на котором мы остановимся, излагая ниже историю Хаттов.

Ниже перечислены некоторые источники и литература по данному вопросу, в т.ч.:

• Diakonoff, I.M. The Pre-history of the Armenian People (И.М.Дьяконов "Предистория армянского народа").

• Liverani, M. The Ancient Near East: History, Society and Economy.

• Glassner, J.-J. Mesopotamian Chronicles.

• Ассирийские хроники (A.K.Grayson. Assyrian and Babylonian Chronicles).

При этом хронология упоминаний Умман-Манда сведена к нижеследующей таблице:

Эпоха Источник Кого называли "Умман-Манда" Комментарий ~2300-2000 гг. до н.э. Аккадские и шумерские тексты Гутии После падения Аккада они считались северо-восточными "варварами" ~1500-1100 гг. до н.э. Хеттские и ассирийские хроники Касситы и другие горные племена Термин приобретает более собирательное значение ~900-600 гг. до н.э. Ассирийские хроники (Тиглатпаласар III, Саргон II и др.) Мидяне, скифы, киммерийцы Упоминаются как серьезная внешняя угроза ~620-600 гг. до н.э. Хроники Вавилона (Набопаласар, Набонид) Мидяне и союзные народы Сыграли важную роль в падении Ассирии

В контексте туранского происхождения определенных народов Малой Азии и, в первую очередь, этнических общностей, населявших Мидию, это важно, поскольку именно Мидяне и союзные им народы считаются одними из главных в числе причин, приведших к падению Ассирии. Поэтому представляют значительный интерес исследования франко-немецкого ассириолога Юлиуса Опперта (Julius/Jules Oppert) и, в частности, те из них, на которые ссылается известный ученый Роулинсон.

Julius Oppert

"Le peuple et la langue Des Medes"

Юлиус Опперт

"Народ и язык Мидии"

Остановимся на книге этого автора Le peuple et la langue Des Medes на французском языке ("Народ и язык Мидии"), изданной в Париже в 1879 г. (Paris, Maisonneve et C, Libraires-Editeurs, 1879), некоторые положения которой изложим в нашем переводе. Исследование в целом посвящено происхождению мидийского этноса, в котором ведущая роль принадлежала туранцам.

Как отмечает в предисловии автор, язык Мидии принадлежит "к семье вымерших языков и связан только с языком, на котором говорили когда-то в Ссузах (Еламе). Мидийский язык благодаря особенностям, которые связывают его с большой алтайской семьей, является, наряду с шумерским, и даже в более полной форме, наиболее древним образцом, сохранившимся до нас из языкового фонда Верхней Азии".

Он также отмечает туранское происхождение клинописи и ее изобретателей и тот язык, который он назвал кассидо-скифским, признанный позднее за шумерским народом и его родство с мидо-скифским языком, оба из которых связаны с уральскими языками.

Название страны Мидия, таким образом, является туранским словом, ставшим географическим названием; ариане приняли его как землю своей родины. (Как, к примеру у Франции германское название, но, несмотря на это, не все французы являются немцами).

В заключение автор делает очень важный с точки зрения нашего исследования вывод:

"Само название страны Мидия на "языке, именуемом нами кассито-скифским и сузианском означает "тур", а на мидо-скифском - "страна", "земля", доказывает нам, что ядро населения всегда, вплоть до наших дней, принадлежало туранской расе, хотя и аристократия могла быть представленной арианской расой".

Продолжая развивать тему, отметим, что главными источниками об Умман-Манде считаются ассирийские надписи, где:

Синаххериб и Ашшурбанапал упоминают "людей Умман-Манда" как внешнюю угрозу с северо-востока, а также в хронике о разрушении Ниневии (612 г. до н.э.) указывается, что мидяне (во главе с Киаксаром) и вавилоняне (во главе с Набопаласаром) действовали совместно против Ассирии, причем именно мидяне здесь названы "Умман-Манда".

Хроника Набонида, где отмечается, что вторжение "царя Умман-Манда" являлось дестабилизирующим фактором в последние годы нововавилонской державы и подразумевается, что речь идёт о киммерийско-скифских племенах.

Остановимся также на научных гипотезах об Умман-Манда, сведем некоторые из них в таблицу:

Исследова-тель Теория Комментарий И.М.Дьяконов Умман-Манда - собирательный термин, преимущественно применявшийся к мидянам Он считал, что термин служил обозначением "периферийных" варварских групп в противоположность урбанистической Месопотамии Марио Ливерани Связаны с туркмено-иранскими кочевниками Он указывал, что термин теряет этническое значение и становится политико-идеологическим J.J.Glassner Термин в позднем периоде охватывает мидян, скифов и другие народы Рассматривает "Умман-Манда" как предтечу формальных "варварских вторжений" Игорь Кадыров из совре-менных работ по археологии Кавказа и Ирана) Возможна связь с маннейцами и урарто-каспийскими племенами Указывает на связи через археологические комплексы на юге Азербайджана и северо-западе Ирана

Отметим и такой интересный факт: этимология "Умман-Манда" буквально можно перевести как "народ (или армия) Манда", где Манда - вероятно, обозначение территориального происхождения (возможно, от "Манду" - горная страна к северу от Элама).

Отметим также, что, следуя библейским параллелям, некоторые исследователи отождествляют Умман-Манда с фигурами вроде Кидарских царей или с царями Мидии, упоминаемыми в пророческих книгах, таких как Исаия, Иезекииль, Иеремия.

Примечательна роль Умман-Манды в падении Ассирии, союз Умман-Манда (мидян) с вавилонянами и эламитами был решающим фактором в падении Ниневии и крахе Ассирийской империи.

В связи с изложенным об Умман-Манде, целесообразно сделать добавления, касающиеся Кутиев (гутиев) и Касситов (касков), поскольку упоминания об Умман-Манде начинаются именно с идентификации этих древних племен, а по мнению многих исследователей, сыгравших важную роль и в истории Азербайджана.

Прежде всего зададимся вопросом: когда в Месопотамии правили Гутии (Кутии)?

Гутии правили южной Месопотамией в период примерно с около 2190 по 2110 гг. до н.э., то есть около 80 лет. Известно, что после падения Аккадской империи (основанной Саргоном Великим) страну охватила анархия. В этих условиях племена Гутиев (или кутиев), пришедшие из Загросских гор (восток от Месопотамии, территория современного Ирана), совершили экспансию и забрали власть в свои руки. Их правление описывается в шумерских текстах как "тёмные времена": разрушения, упадок ирригации, ослабление культуры. После падения правления Гутиев (Утухенгалом из Урука) наступила Третья династия Ура (восстановление шумерской власти). Другими словами, примечательно, что Гутии способствовали возвращению к власти Шумеров, которые, по нашему мнению, как и Гутии были родственны Хаттам.

Каково этническое происхождение Гутиев и Касситов? Для ответа на поставленный вопрос изложим существующие точки зрения:

• Этническое происхождение полагается зачастую дискуссионным, но мы покажем ниже, что это родственные Хаттам племена с близким им языком являются туранцами по происхождению;

• Историки предполагают, что это были горные племена Загроса, несемитского и неиндоевропейского происхождения;

• Их язык не расшифрован, и считается, что он не родственен аккадскому, отчасти хеттскому и др. языкам, но состоит, как мы допускаем в родстве с Хаттским и отчасти с Шумерским языками;

• Также полагают что, возможно, они были остатками доисторических загросских народов.

Что касается касситов (кашшу), то известно, что они пришли также с востока, из Загроса (возможно - район Луристана) и их язык также полагают, что не родственен семитским и индоевропейским языкам. Касситы интегрировались в аккадскую культуру, переняв её административный язык.

Напомним также, что Вавилон разрушили Хетты. В 1595 г. до н.э. хеттский царь Мурсили I совершил стремительный поход на Вавилон. Причем, он разграбил город и увёл статую бога Мардука, что было важным религиозным актом. Однако, после этого Хетты ушли и не остались в Вавилоне, они не устанавливали власть, а лишь ослабили местную династию. Тем самым, Хетты в определенной мере способствовали установлению власти Касситов.

После того, как Хетты разрушили Вавилон, в регионе возник вакуум власти, используя который Касситы, которые на тот момент уже долгое время жили на периферии Вавилонии, установили свою власть. Власть не была сразу захвачена, вероятно, это был постепенный процесс, занявший десятилетия. Но именно разрушение централизованной власти Амореев (Хаммурапи и его потомков) Хеттами открыло путь для Касситов.

Выводы из приведенной информации, которая общепринята, представим в виде таблицы:

Связаны ли народы, относимые к Умман-Манда, с Хатти?

Вопрос Ответ 1. Когда правили гутии? ок. 2190-2110 гг. до н.э. 2. Этническое происхождение гутиев и касситов? Гутии - древние горные племена, касситы - вероятно, загросские племена. 3. Кто разрушил Вавилон? Хетты (Мурсили I). 4. Помогли ли хетты касситам установить власть? По сути да, т.к. разрушив Вавилон, они открыли путь касситам.

Наши исследования по хаттской/хеттской тематике, согласно источникам и классическим авторам, показали следующие родственные Хаттам племена с указанием источников, изложивших эту точку зрения:

Хаттами считаются родственными следующие племена:

 Эры и Касситы, согласно Септуагинте, именовались и хЕТТа COS (Err или хЕТТЕу), а также ХЕТТЕI KASI (1911, Encyclopedia Britannica).

 Лулуби и Кути есть Умман-Манда (Уго Винклер, Хелцвельд) или Сака, происходившие от Хаттов.

 Царство Кути это Протомидяне овладевшие Вавилоном (Берроз).

 Мидийцы есть ветвь Шумеров Кути, они же Ашгузы (Сака) (J.Oppert "On the Median dynasty", London, 1876, Rowlinson).

 Хатты и Касситы есть Саки (A.T.Glay "Personal name from cunui form inscriptions of the Cassite period").

Таким образом, согласно приводимым выше источникам Хатты, Касситы, Кути, Лулуби и Мидийцы представляют собой родственные племена.

Ранее мы констатировали, что абсолютное большинство историков, изучающих историю Передней Азии, идентифицируют Ишгуз/Ашгуз или же Ишкугулу урартских надписей со Скифами и в частности с Саками, проживавшими в Кавказской Албании

Вместе с тем, по нашему мнению, Ишкузы представляют собой огузские родовые структуры Трех Стрел (о чем ниже будет представлен соответствующий анализ). Стало быть мы можем идентифицировать Гутиев, - известных в Вавилонии еще со времен XXIV в. до н.э. - как ранних Скифов.

Винклер ссылаясь на надписи Тикульти-Ниниба, отмечает также о принадлежности Куман древнего мира к Гутиям. И уже к XI в. до н.э. часть из них фиксируются на территории Хани-Галбата и на берегах Понта 5.

Первый переводчик письма митаннийского царя Душратты египетском фараону Аменхотепу III Клод Кондер отмечал, что письмо написано на тюрко-монгольском языке. Но монголами он назвал не сегодняшних халха-монголов, а казахов, кыргызов, алтайских тюрков и т.д. 6 . Интересно, что в этом письме Душратта митаннийцев именует миннийцами. Напомним, что Минни является библейской транскрипцией название государства Манна, некогда существовавшей на территории Южного Азербайджана. Из этого мы делаем вывод, что митаннийцы состояли в родстве с маннейцами, которых также можно считать образованием Умман-Манды.

Английский исследователь полковник Клод Реджинальд Кондер (1848-1910), посвятивший несколько книг истории хеттов, а также древнего

востока этимологию земли Хани-Галбат (Ханираббат). т.е. Митанни которая находилась юго-западнее от озера Ван, выводил как "Земля великого Хана" - от тюркского титула "хан" 7. Отметим, что Кондер не был рядовым исследователем. Его материалы публиковались в ведущих научных изданиях, а книги по истории Палестины, Египта, Древнего Востока издавались библейскими сообществами. Кондер был ярым сторонником тюркского происхождения Хеттов/Хаттов. Письмо митаннийского царя Душратты, прочитанное и переведенное им, адресованное египетскому фараону Аменхотену III по мнению Кондера состоит из 518 строк. Также как и письмо Хеттского царя Тархунтары вассальному князю Северной Пальмиры письма были написаны на восточно-тюркском языке 8.

В надписи урартского царя Аргишти (время правления 786-764 до н. э.) высеченной на скале близ селения Ганлыджа, на левом берегу реки Ахуриан (Карский Арпачай), недалеко от Гюмри зафиксировано нижеследующее предложение: "Величием бога Халди Аргишти говорит: завоевал я страну Эриахи, завоевал город Ирданиуни до страны Ишкигулу" 9.

Подчеркнем, что Геродот образование Ишкугулу преподносит как Сколот (Σκολοτ). Город Ирданиуни со значительной вероятностью можно

идентифицировать с г. Ардахан, находящимся в северо-восточных регионах Турции, около границы с Грузией и исторически являвщейся горной крепостью Судя по надписи, Ирданиуни и река Ахуриан на тот момент находились на рубеже территории державы Саков-огузов с Ванским царством (Урарту). Другими словами западные территории Скифских племен Ишкугулу совпадают с территорией Си-Сакан Кавказской Албании. Имеются также сведения о некоторой ономастике царей Ишкугулу, где проходит термин "САК". Приведем примеры из некоторых надписей Урартского царя Русы II сына Аргишти I (время правления 685-639 гг. до н. э.): Год, в который из города (царя) Руса, (сына) Аргишти, Шага, сын старший ишкугульского, пришел в страну Мана на место Ака, когда царя Халдия оставил (поселил) в Русахинили из (находящегося) около (страны) Кильба(ни) святилища: 104 (человека) tardašḫe, 1109 (людей) kirini, всего 1113 (людей) mari (знатных?), 3784 евнуха, 2409 юношей, 119 (людей, находящихся) у "человека счета", 68 ткачих (?), 1188 псарей, 300 вооруженных свободных людей, 90 человек населения (?) "Сагаштара (по другим чтениям Сагатуртар - Э.А.), царь Ишкугулхи, пошел в (на) страну Мана. Ата..." 10.

Тюркское название р. Ахуриан звучит как Арпа-чай (не смешивать с Нахчыванским Арпа-чаем). Отметим, что греческий летописец Ксенофонт (V-IV вв. до н.э.), побывавший в этих краях в своем Анабазисе приводит именно тюркское название этой реки в виде Arpa-su (Αρπασον), котороя находится в стране Скифов (Σκυθινων)11.

Стоит также и затронуть название страны Азербайджан. Обычно само название считают транскрибированием от греческой транскрипции Атропатена. Но дело в том, что еще до появления названия Атропатена в ассирийских источниках упоминается земля Азиру на территории Южного Азербайджана и исторической Мидии. Например, название Азиру проходит в текстах Ашшур Насир Пала II (время правления 883-858 гг. до н.э.)12. А в надписях ассирийского царя Шамси Раммана II (Шамши Адад V, время правления 825-812 гг. до н.э.) на этой же территории проходит имя царя Ханазирука, столицей которого являлся город Саг Биту. Мы считаем, что имя Ханазирук является тюркским титулом и по смыслу переводится как Хан Азирских Стрел, или Хан Азирских Огузов.

Заметим, что приводимая информация зачастую дается со ссылкой- Генри Роулинсон ASSYRIAN AND BABYLONIAN LITERATURE, Нью-Йорк 90, стр. 48. Однако на самом деле речь идет о знаменитой, упомянутой и одноименной антологии, вышедшей в Нью-Йорке в 1901 г. под редакцией Роберта Френсиса Харпера (Robert Francis Harper) в издательстве D.Appleton and Company. Тем самым, сэр Генри Роулинсон (1810-1895) не был её автором (он скончался за несколько лет до выхода книги), однако его имя широко упоминается во введении, так как именно его расшифровка Бехистунской надписи заложила фундамент ассириологии и позволила прочесть тексты, вошедшие в этот сборник.

А теперь, поясним наше толкование приведенного словосочетания Саг Биту в связи с его особой смысловой нагрузкой.

Саг Биту представляется как Саг+Биту.

Причем, термин "Биту" (bitu-betu) в аккадской лексике означает "дом", "место жительства", "храм", "дворец" и выражает в различных оттенках смысл слова "обитель" ("The Assyrian Dictionary" of the Oriental Institute of the University of the Chicago, в 26 томах, т.III, стр. 282).

Что касается термина "Саг" (Сак), то Sakan/Ŝakan в переводе с аккадского отражает смысл слова "наместник", "лидер", "глава" и т.п.

Поэтому словосочетание "Саг Биту" понимается как "дворец наместника", "резиденция лидера", "место пребывания высшего должноcтного лица".

Термин "saq"(/ saq/saγ/sak/saḫ) имеющийся в прототюркском языке несет такие смысловые нагрузки как "стрела", "наконечник стрелы", "штык". Но в переносном значении данный термин имел также такие значения как "род", "родовая единица", "родовое деление", "лидер", иногда даже "воин". Другой прототюркский термин "oγ/ok" нес аналогичные смысловые нагрузки, как и термины "стрела" и "родовая структура". Древние тюрки свои родовые структуры так и именовали- Стрелами (Три Стрелы, Серые Стрелы, Десять Стрел, Девять Стрел и т.п.).

Особо подчеркнем, что прототюркский корень oγ/ok также является корнем, а точнее, сидит в корне термина oγuš/oγuz - родовая структура. Заметим, что термин saq/saγ/sak/saḫ в аккадский язык перешел через шумерские тексты и как следствие, по смыслу очень близок к прототюркским значениям. Термины saga, šaggina/šaggin/šagina в шумерских текстах и отмеченный в аккадских текстах saganu несут такие смысловые значения как лидер, вождь, полководец. По сведениям Махмуда Кашкари, карлукские вожди носили титул saγun. Термин šaggu на шумерском языке имеет также значения "натянутый", "прочный", что связано с такими понятиями как "стрела" и "лук". Заметим, что аккадские gamir - "натянутый", "прочный" и gimir - передовые ударные силы войска являются по существу откалькированными с прототюркского и шумеркого термина saq/saγ/sak/saḫ. Этноним kimmer (κιμμερίους) отмеченный в древнегреческих произведениях начиная с Гомера является заимствованием с аккадского языка и буквальным переводом термина sak. Подтверждением являются Бехистунские трехязычные тексты Дария, где термин gimir (во множественном числе gimir-ra) является переводом термина sak.

Вкратце если резюмировать, то прототюркский термин sak, отмечаемый в древних и античных текстах на самом деле является синонимом тюркского термина oγuz (огуз) (см. Эльшад Алили. Тюркизмы в аккадской лексике и так называемые аккадские заимствования в армянском языке. Баку, 2017, стр. 91-93).

Можно также напомнить расшифровку протоязыка кавказцев, осуществленную Фессенденом и его точку зрения относительно термина Азир(Азиру) приведенные ранее.

Резюмируя изложенные исторические факты, представленные учеными, отметим, что вот уже как минимум 5 тысяч лет в Азербайджане и на прилегающей географии проживали туранцы тюркского происхождения, и эти прототюрки, оставив огромный след в древнем мире, в античных источниках фиксировались как Саки, Скифы, Киммерийцы, а позже как Гунны. Естественно они проживали также и перед появлением государства Албания, в истории которого они активно участвовали. И об этом будет изложено ниже.

1 Доисторические судьбы Передней Азии, ВДИ, 1940 год, № 3-4;

2 Hugo Wincler AUSZUG AUS DER VORDERASIATISCHEN GESCHICHTE, Leipzig 1905, стр. 82.

3 Hugo Wincler THE HISTORY OG BABYLONIA AND ASSYRIA. London 1907, стр. 48.

4 Ernest A. Budge: "THE HISTORY OF ESARHADDON ­(SON OF SENNACHERIB) ­KING OF ASSYRIA, B.C. 681-668," LONDON 1880, стр. 46-47.

5 Hugo Winckler AUSZUG AUS DER GESCHICHTE, Leipzig 1905, стр. 57-58

6 C. R. Conder "Dusratta's Hittite Letter", Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, стр. 711-811

7 C. R. Conder TELL AMARNA TABLETS, 1894, стр. 7.

8 Там же, стр. 164.

9 НАДПИСИ АРГИШТИ I СЫНА МЕНУА. Вестник древней истории 1953, 3.

10 Там же, НАДПИСИ РУСА II СЫНА АРГИШТИ.

11 Ксенофонт АНАБАЗИС IV-7/18.

12 RECORDSOFTHEPAST (­BEING ­ENGLISHTRANSLATIONS ­OFTHE ­ASSYRIANANDEGYPTIANMONUMENTS), том III, стр. 58-59. Общество Библейской Археологии 1880-е гг.

(продолжение следует)