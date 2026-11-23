Европейский союз представил 22-й пакет санкций против России.

Как передает Day.Az, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о 22-м пакете санкций против России, направленном против банков, криптовалют, а также участия Москвы в спортивных и культурных мероприятиях в Европе.

"ЕС продолжит предлагать новые санкции до тех пор, пока Россия не продемонстрирует искреннюю готовность к установлению прочного мира в Украине", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.