Завершившийся 12-й тур Премьер-лиги Азербайджана подарил несколько интересных результатов и индивидуальных выступлений. Особенно выделились ничья "Кяпаза" с "Карабахом" (0:0), волевое спасение "Имишли" в матче с "Зиря" (2:2), победа "Габалы" над "Шафа" (2:0) и разгром "Сумгайыта" в исполнении "Сабаха" (5:1).

Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет собственную версию лучших азербайджанских футболистов тура, распределив их по четырем основным игровым позициям.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались не только голы, результативные передачи и итоговые результаты матчей, но и значимость конкретных действий, сила соперника, обстоятельства встречи, игровое время и индивидуальный вклад футболиста в выступление команды. Для анализа использовались официальные протоколы, доступные сведения статистических сервисов, а также обзоры и репортажи спортивных СМИ.

При этом мы сознательно объединили игроков в четыре основные категории: вратари, защитники, полузащитники и нападающие. Разумеется, каждая из этих линий значительно многограннее. Современный футбол предполагает существенные различия между центральными и фланговыми защитниками, опорными и атакующими полузащитниками, левыми и правыми вингерами, латералями (фланговыми игроками, выполняющими функции как защитника, так и полузащитника), центральными и оттянутыми нападающими. Однако отсутствие общедоступной и достаточно полной индивидуальной статистики чемпионата пока не позволяет с необходимой точностью определять лучших футболистов на каждой из этих узкоспециализированных позиций.

Заметим, что наличие подобной статистики было бы крайне полезным для азербайджанского футбола и его болельщиков, поскольку наряду с голами и ассистами позволяло бы объективнее оценивать вратарей по сейвам и предотвращенным голам, защитников по отборам, перехватам, блокировкам и выигранным единоборствам, полузащитников по точности передач, продвижению мяча и созданным моментам, а нападающих по ударам, успешным обводкам, действиям в штрафной площади и качеству реализации.

Поэтому представленный рейтинг является аналитической оценкой редакции, а не результатом автоматического подсчета статистических баллов.

Вратари: спасение при нулевом счете и борьба за результат

1-е место - Салахат Агаев ("Габала").

Опытный голкипер сохранил ворота в неприкосновенности в выездном матче против "Шафа" (2:0). Особенно важным стал эпизод на 24-й минуте, когда при счете 0:0 Бафоде Дансоко вышел один на один, но Агаев не позволил сопернику отличиться.

Этот момент заслуживает отдельного внимания: пропущенный в первом тайме мяч мог существенно изменить характер встречи. Впоследствии "Габала" открыла счет и довела матч до победы. В пользу Агаева говорят как итоговый результат, так и конкретное спасение в принципиальной игровой ситуации.

2-е место - Юсиф Иманов ("Имишли").

Несмотря на два пропущенных мяча в поединке с "Зиря" (2:2), Иманов заслуживает высокой оценки. При счете 0:2 он дважды продемонстрировал надежную игру, справившись с опасными ударами Айхана Гусейнова и Димитри Легбо на 63-й и 68-й минутах.

Эти спасения позволили "Имишли" избежать еще большего отставания и сохранили шансы на возвращение в игру. Вскоре команда сумела сравнять счет. С учетом уровня соперника и обстоятельств матча выступление Иманова выглядит особенно ценным.

3-е место - Эмиль Балаев ("Нефтчи").

Столичный клуб добился выездной победы над "Араз-Нахчываном" (3:1). Балаев провел весь матч, а единственный пропущенный мяч стал следствием автогола его партнера Руфата Аббасова.

Защитники: испытание "Карабахом"

1-е место - Урфан Аббасов ("Кяпаз").

Одним из наиболее примечательных результатов тура стала нулевая ничья "Кяпаза" с "Карабахом". Гянджинский клуб сумел сдержать атаку агдамской команды, несмотря на серьезные различия в возможностях соперников.

Капитан хозяев Урфан Аббасов провел на поле все 90 минут и участвовал в реализации оборонительной модели, специально подготовленной к этому противостоянию. После встречи главный тренер "Кяпаза" Азер Мамедов объяснил выбор схемы с пятью защитниками стремлением нейтрализовать угрозы, которые "Карабах" создает на флангах.

Разумеется, успешная игра в обороне стала заслугой всей команды, в том числе Адамы Фофана, Мате Абуладзе и других партнеров Аббасова. Однако с учетом статуса капитана, проведенного на поле времени и уровня соперника, а также тот факт, что данный топ посвящен местным футболистам, именно он получает первое место в нашей тройке.

2-е место - Бахлул Мустафазаде ("Карабах").

Капитан агдамского клуба также провел полный матч и помог команде сохранить ворота в неприкосновенности.

Хотя "Карабах" считался более сильной стороной противостояния, "Кяпаз" не ограничивался исключительно оборонительными действиями и создавал угрозы воротам гостей. Мустафазаде участвовал в организации обороны и обеспечении надежности защитной линии.

3-е место - Эшгин Ахмедов ("Габала").

Молодой футболист, указанный в базе АФФА как защитник, провел полный матч против "Шафа" и внес вклад в победу "Габалы" со счетом 2:0.

В отличие от Аббасова, которому пришлось противостоять атаке одного из фаворитов чемпионата, Ахмедов действовал против менее сильного соперника. Тем не менее сухой матч, полные 90 минут и участие в успешной оборонительной игре дают основания включить его в тройку.

Отметим, что одним из альтернативных кандидатов остается Нугай Рашидов, также представляющий "Габалу".

Полузащитники: важность гола выше его порядкового номера

1-е место - Шахин Шахнияров ("Габала").

Полузащитник стал одним из главных героев встречи с "Шафа" (2:0). На протяжении первого тайма ему не удалось реализовать один из перспективных моментов, однако после перерыва Шахнияров добился своего. На 59-й минуте он открыл счет, и этот гол сыграл ключевую роль в победе команды.

Важность его результативного действия определяется прежде всего обстоятельствами матча. До этого момента соперники играли при равном счете, а преимущество "Габалы" еще предстояло реализовать. Именно поэтому Шахнияров занимает первое место среди полузащитников, несмотря на то что его команда встречалась с одним из аутсайдеров чемпионата.

2-е место - Алексей Исаев ("Сабах").

Исаев стал автором одного из пяти голов своей команды в выездном матче против "Сумгайыта" (5:1). Однако значение этого мяча следует оценивать с учетом ситуации на поле. К моменту гола Исаева "Сабах" уже вел 3:1, а соперник с 33-й минуты играл в меньшинстве после удаления Лукаса Блека.

Таким образом, результативное действие полузащитника стало подтверждением игрового превосходства гостей, но не определило исход встречи в той степени, в какой это сделал гол Шахниярова. Тем не менее участие в крупной победе над "Сумгайытом" позволяет Исаеву заслуженно претендовать на место среди лучших полузащитников тура.

3-е место - Шакир Сеидов ("Кяпаз").

Опорный полузащитник гянджинского клуба провел 85 минут против "Карабаха", приняв участие в сложном для своей команды противостоянии.

Задача игроков средней линии "Кяпаза" заключалась не только в организации собственных атак, но и в помощи обороне, ограничении пространства между линиями и противодействии технически сильным футболистам соперника. Нулевая ничья свидетельствует об эффективности общей тактической модели хозяев.

Нападающие: два пенальти или один своевременный ассист?

1-е место - Сейхан Фараджов ("Имишли").

Нападающий стал главным действующим лицом матча против "Зиря", завершившегося со счетом 2:2. К 70-й минуте "Имишли" уступал 0:2, однако Фараджов дважды реализовал пенальти и позволил своей команде избежать поражения.

Конечно, голы с одиннадцатиметровой отметки нельзя автоматически приравнивать к мячам, забитым с игры. Однако в данном случае особое значение имеют обстоятельства.

Во-первых, оба точных удара были нанесены в условиях серьезного психологического давления, когда команда находилась в роли догоняющей. Во-вторых, второй пенальти Фараджов заработал самостоятельно, вынудив Рикарду Мартинса нарушить правила.

В итоге именно действия азербайджанского форварда позволили "Имишли" отобрать очки у более высоко расположенного в таблице клуба "Зиря".

2-е место - Нихад Ахмедзаде ("Сумгайыт").

Несмотря на крупное поражение от "Сабаха" (1:5), Ахмедзаде заслуживает внимания благодаря результативной передаче Седрику Бадоло.

На 30-й минуте хозяева сравняли счет - 1:1. Это произошло еще до удаления в составе "Сумгайыта", то есть при равном количестве футболистов на поле.

Именно контекст делает передачу Ахмедзаде значимой. Она позволила его команде вернуться в игру против действующего чемпиона и на определенное время восстановить равновесие. Заметим, что в нашем рейтинге Ахмедзаде отнесен к нападающим в соответствии с классификацией АФФА.

3-е место - Хаял Алиев ("Сабах").

Молодой нападающий появился на поле на 68-й минуте встречи с "Сумгайытом" и уже на 75-й записал на свой счет гол. Быстрое результативное включение после выхода на замену заслуживает положительной оценки, особенно для футболиста, получившего ограниченное игровое время.

Вместе с тем следует учитывать, что к моменту его гола "Сабах" уверенно вел 4:1, а соперник продолжал играть вдесятером. Поэтому, несмотря на забитый мяч и удачный выход на замену, Алиев занимает третье место, уступая Фараджову и Ахмедзаде по значимости непосредственного влияния на ход встречи.

Результаты 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана

20 ноября

"Имишли" - "Зиря" 2:2

"Сумгайыт" - "Сабах" 1:5

21 ноября

"Шамахы" - "Туран Товуз" 0:2

"Шафа" - "Габала" 0:2

22 ноября

"Араз-Нахчыван" - "Нефтчи" 1:3

"Кяпаз" - "Карабах" 0:0

Турнирная таблица после 12-го тура

1. "Нефтчи" - 27 очков

2. "Сабах" - 24

3. "Туран Товуз" - 24

4. "Карабах" - 20

5. "Зиря" - 20

6. "Кяпаз" - 18

7. "Шамахы" - 14

8. "Имишли" - 12

9. "Габала" - 11

10. "Сумгайыт" - 10

11. "Шафа" - 5

12. "Араз-Нахчыван" - 4

Примечание: "Сабах", "Карабах", "Кяпаз" и "Сумгайыт" имеют по одной игре в запасе. Эти команды провели по 11 матчей, остальные - по 12.