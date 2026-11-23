Итальянская компания "Iveco Group" планирует расширить сотрудничество в сфере местного производства и сборки коммерческих транспортных средств в Азербайджане, в том числе оказать поддержку производству электробусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом руководитель по международной бизнес-поддержке "Iveco Group" Андреа Чомми заявил в понедельник на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что Италия является одной из ведущих стран в автомобильной промышленности, и компания "Iveco" как один из успешных примеров азербайджано-итальянского экономического сотрудничества вносит вклад в трансфер технологий и знаний, а также в развитие местного производства.

По словам А. Чомми, тесное партнерство, налаженное с азербайджанской компанией "Aztex Import", служит модернизации логистического, градостроительного и транспортного секторов страны.

"Мы поставляем ряд важных транспортных средств, в которых нуждается страна, в том числе автомобили скорой медицинской помощи и специализированные автомобили для вывоза отходов. В то же время мы готовы оказать поддержку локальной сборке электробусов", - сказал он.

Представитель компании подчеркнул, что развитие электромобильности имеет особое значение с точки зрения модернизации градостроительной системы и общественного транспорта Азербайджана.

Он добавил, что "Iveco" готова еще больше расширить двустороннее сотрудничество с целью удовлетворения потребностей государственных структур Азербайджана. В этих рамках развитие Карабахского региона также находится в центре внимания компании. А. Чомми заявил о намерении компании внести вклад в развитие электромобильности в Карабахе, оказать поддержку модернизации парка транспортных средств "BakuBus", а также участвовать в поставках школьных автобусов и электробусов в соответствии с потребностями страны.

"Мы являемся хорошим примером двустороннего сотрудничества и в будущем готовы проделать еще большую работу в этом направлении", - отметил он.