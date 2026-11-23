Компания RINA заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сферах транспорта, логистики, энергетики и инфраструктуры в рамках развития Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом заявила директор по коммерческому управлению в энергетическом секторе Европы компании RINA Беатрис Костанци (Beatrice Costanzi) в понедельник на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщил корреспондент Trend с мероприятия.

Она отметила, что RINA - международная компания, предоставляющая инженерные, технические консультационные и сертификационные услуги. Компания, история которой насчитывает более 160 лет, располагает штатом из 7 тысяч сотрудников в более чем 70 странах мира. Оборот компании за прошлый год составил около 1,3 миллиарда евро.

По словам Б. Костанци, RINA работает в сферах инфраструктуры, в частности железнодорожного транспорта, метрополитена и портового хозяйства, энергетики, включая нефтегазовую отрасль и возобновляемые источники энергии, судоходства и промышленности. Компания объединяет различные технические компетенции и международный опыт, предлагая клиентам комплексные решения.

Она отметила, что Азербайджан не является для RINA новым рынком. Ранее компания оказывала поддержку ряду проектов в стране, в частности в нефтегазовой отрасли и сфере ветроэнергетики, и намерена расширять свою деятельность в Азербайджане.

"Мы можем оказывать поддержку нашим клиентам на протяжении всего жизненного цикла проекта. Это включает все этапы - от первоначальной инвестиционной идеи, технико-экономического обоснования и предварительных инженерных работ до технической оценки, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации", - сказала она.

Б. Костанци подчеркнула, что RINA обладает опытом сотрудничества с государственными структурами, операторами, строительными компаниями и другими заинтересованными сторонами. Такой подход позволяет согласовывать потребности и позиции различных участников, а также реализовывать сложные проекты.

Она добавила, что компания применяет комплексный подход к реализации проектов, рассматривая отдельные направления не изолированно, а как единую систему, и объединяет знания и опыт специалистов из различных отраслей.

Б. Костанци считает, что эти возможности имеют особое значение для развития Среднего коридора. По ее словам, Средний коридор - это не просто транспортный маршрут, а сложная система, требующая взаимосвязанного функционирования железных дорог, портов, логистики, энергетики и инвестиционных направлений.

"Азербайджан занимает стратегическое положение в этом процессе. Я уверена, что RINA благодаря своему международному опыту, экспертным знаниям в различных областях и возможности сопровождать сложные проекты от начального до заключительного этапа может внести вклад в этот процесс", - подчеркнула она.