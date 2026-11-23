Американская технологическая компания Nvidia сообщила, что Дженсен Хуанг восстановлен в должности ее генерального директора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня было объявлено, что с настоящего момента Дженсен Хуанг вновь назначен президентом и генеральным директором, а также членом совета директоров", - говорится в заявлении компании.

Решение было принято единогласно. "В процессе принятия данного решения совет получил информацию от высокопоставленных должностных лиц, на основании которой он уверен, что восстановление Хуанга в должности не представляет угрозы для национальной безопасности", - подчеркнули в компании.

12 ноября Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе призвал компанию дать Хуангу второй шанс.